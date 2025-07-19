烏克蘭境內工廠遭無人機襲 波蘭控俄羅斯蓄意攻擊

根據波蘭外交部與選舉日報報導，波蘭地板製造商Barlinek集團在烏克蘭文尼察的工廠15日遭俄羅斯無人機襲擊，造成6人受傷，其中2人重傷。波方強烈譴責此舉是蓄意針對平民目標攻擊，並稱事件凸顯俄烏戰火正逐步逼近波蘭邊境。

事件發生於7月15日晚間，俄羅斯向烏克蘭境內發動大規模無人機攻勢。波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）於社群平台發文表示，俄軍無人機攻擊了位於文尼察（Vinnytsia）的Barlinek集團工廠，並引述工廠主管說法指出：「這是一場從三個方向同時發動的蓄意攻擊。」

波蘭外交部發言人弗龍斯基（Paweł Wroński）則向選舉日報（Gazeta Wyborcza）證實，該廠被5架無人機從不同方位襲擊。他表示：「這證明並非誤炸，而是明確針對平民設施。」

烏克蘭文尼察地區檢察官辦公室於16日宣佈，已就俄羅斯此一針對民用工業設施的行動啟動戰爭罪調查。

Barlinek集團為波蘭知名實木地板製造商，其產品銷售至全球75個國家。根據波蘭商業內幕（PolishBusiness Insider）報導，約40%的Barlinek產品產自2007年開設的文尼察工廠。該公司在波蘭與羅馬尼亞亦設有其他兩座工廠。

這並非俄軍首次襲擊波蘭企業在烏克蘭的設施。2023年9月，波蘭窗戶製造商Fakro位於烏克蘭的一家工廠也曾遭俄羅斯火箭攻擊，當時損失估計達700萬歐元（約2.39億新台幣）。

波蘭外交部長席科斯基強調：「俄羅欺總統蒲亭（Vladimir Putin）的罪惡戰爭正步步逼近我們的邊界。」