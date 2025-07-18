川普的50天期限對普亭反是好事？專家：給俄充足時間定替代案

美國總統川普14日公開警告俄羅斯，俄烏戰爭如果沒有在50天內達成協議，就要對俄國課徵稅率約100%的關稅。然而，美國CNN報導，專家分析川普設下的50天期限，反而提供俄方機會利用這幾周在戰場上逐步取得的成果繼續推進，使烏克蘭在烏東的主要據點日益危險。

據信俄軍將在未來幾天或幾周內發動更大規模的夏季攻勢，可能利用烏克蘭官員先前所說集結在前線附近的16萬大軍。不過，俄軍在過去兩周也取得小規模但關鍵的進展。這使俄軍處於更有利的位置，以切斷分別駐紮在三個戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）烏軍間的聯繫。

俄國克里姆林宮似乎也沒有對川普設下的期限感到不安。俄國外交部長拉夫洛夫15日表示：「50天—以前是24小時、100天，我們已經經歷過這一切了。」

分析家表示，川普設下的新期限對普亭的目標而言是個好兆頭。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員吉爾斯（Keir Giles）15日撰文指出，這也提供俄方在外交舞台上的空間。他表示：「50天的期限給予俄國充足時間制定自己的替代方案，並再度透過外交手段智取美方……而川普可能還會欣然接受他們的提議。川普再次延長對普亭設定的名義上的期限，無疑同時延長烏克蘭的苦難。」

智庫「新歐亞策略中心」（NEST Centre）負責人洛夫（John Lough）表示，俄軍夏季攻勢可能已經持續數月，「俄軍無疑在加強地面和空中攻勢」。他說，俄軍近日針對烏克蘭城市的空襲可能反映他們在前線緩慢推進，其目標是「打擊民眾士氣，破壞他們的戰鬥意志」。

洛夫表示，「幾個月來，普亭一直對戰役的進展充滿信心，認為烏克蘭人力短缺且缺乏特定武器系統」，並補充說俄軍希望讓烏克蘭的防衛過於分散，「我們會在接下來至少50天看到這種狀況持續」。