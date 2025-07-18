快訊

獨／員工投訴職場霸凌怨遭秋後算帳…公文曝 新北社會局回應了

咀嚼不只是吃飯！醫師揭8大健康好處 「多咬幾口」助腦力、消化與抗癌

台北信義路男拒檢衝撞路檢點…警開2槍擊傷他 影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

川普的50天期限對普亭反是好事？專家：給俄充足時間定替代案

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭17日在莫斯克克里姆林宮和俄羅斯化肥生產商協會主席古里耶夫會面。美聯社
俄羅斯總統普亭17日在莫斯克克里姆林宮和俄羅斯化肥生產商協會主席古里耶夫會面。美聯社

美國總統川普14日公開警告俄羅斯俄烏戰爭如果沒有在50天內達成協議，就要對俄國課徵稅率約100%的關稅。然而，美國CNN報導，專家分析川普設下的50天期限，反而提供俄方機會利用這幾周在戰場上逐步取得的成果繼續推進，使烏克蘭在烏東的主要據點日益危險。

據信俄軍將在未來幾天或幾周內發動更大規模的夏季攻勢，可能利用烏克蘭官員先前所說集結在前線附近的16萬大軍。不過，俄軍在過去兩周也取得小規模但關鍵的進展。這使俄軍處於更有利的位置，以切斷分別駐紮在三個戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）烏軍間的聯繫。

俄國克里姆林宮似乎也沒有對川普設下的期限感到不安。俄國外交部長拉夫洛夫15日表示：「50天—以前是24小時、100天，我們已經經歷過這一切了。」

分析家表示，川普設下的新期限對普亭的目標而言是個好兆頭。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）研究員吉爾斯（Keir Giles）15日撰文指出，這也提供俄方在外交舞台上的空間。他表示：「50天的期限給予俄國充足時間制定自己的替代方案，並再度透過外交手段智取美方……而川普可能還會欣然接受他們的提議。川普再次延長對普亭設定的名義上的期限，無疑同時延長烏克蘭的苦難。」

智庫「新歐亞策略中心」（NEST Centre）負責人洛夫（John Lough）表示，俄軍夏季攻勢可能已經持續數月，「俄軍無疑在加強地面和空中攻勢」。他說，俄軍近日針對烏克蘭城市的空襲可能反映他們在前線緩慢推進，其目標是「打擊民眾士氣，破壞他們的戰鬥意志」。

洛夫表示，「幾個月來，普亭一直對戰役的進展充滿信心，認為烏克蘭人力短缺且缺乏特定武器系統」，並補充說俄軍希望讓烏克蘭的防衛過於分散，「我們會在接下來至少50天看到這種狀況持續」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普對巴西啟動貿易調查 衝擊聖保羅華人商圈

每揚言開除鮑爾...川普又馬上改口？外媒曝3理由：利率恐飆升

白宮：川普小腿腫脹 檢查發現慢性靜脈功能不全

川普：150國關稅最高15% 泰國傳提議對90%美貨免稅

相關新聞

川普的50天期限對普亭反是好事？專家：給俄充足時間定替代案

美國總統川普14日公開警告俄羅斯，俄烏戰爭如果沒有在50天內達成協議，就要對俄國課徵稅率約100%的關稅。然而，美國CN...

澤倫斯基：烏克蘭擬售無人機換向美軍購 與川普協商中

烏克蘭總統澤倫斯基在接受「紐約郵報」採訪時表示，他和美國總統川普正考慮一項協議，由華府採購烏克蘭無人機，以交換基輔向美方...

仍難達停戰共識 俄今交還千具士兵遺體給烏克蘭

俄羅斯高階談判官員在社群平台發文表示，俄方根據上月與烏克蘭敲定的和平談判內容，今天向基輔交還1000具烏軍士兵遺體，並表...

無視美停火呼籲！俄軍持續進犯 稱奪下烏前線3座村落

俄羅斯軍方今天宣稱，已經占領烏克蘭戰場前線3個不同地區的村落，擴大了俄軍夏季攻勢，且無視美國政府的停火呼籲

波蘭邊防警衛遭投擲燃燒彈　矛頭指向白俄羅斯

波蘭與白俄羅斯邊境切倫姆哈（Czeremcha），15日晚間有燃燒彈自白俄羅斯一側投入，砸向阻止移民非法越境的波蘭邊防警...

捷克總理：暫不加入採購美軍備援助烏克蘭計畫

美國將向北約國家出售現代化軍備以支援烏克蘭，捷克總理費亞拉日前表示，捷克現階段不會參與美國對烏克蘭的軍援計畫，強調捷克正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。