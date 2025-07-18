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澤倫斯基：烏克蘭擬售無人機換向美軍購 與川普協商中
烏克蘭總統澤倫斯基在接受「紐約郵報」採訪時表示，他和美國總統川普正考慮一項協議，由華府採購烏克蘭無人機，以交換基輔向美方購買武器。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，他與川普（Donald Trump）最近的談判，聚焦於一項有助於加強彼此航空技術的協議。
路透社報導，烏克蘭的無人機經過戰場上的考驗，已能深入俄國領土1300公里，打擊到目標。
澤倫斯基16日接受「紐約郵報」（New York Post）訪問時表示：「美國人需要這項技術，你們軍火庫中需要有它。」
澤倫斯基表示，無人機是關鍵武器，讓烏克蘭3年多來能抵禦俄國入侵。
澤倫斯基指出：「我們準備好與美國、歐洲夥伴分享這項經驗。」他說烏克蘭也正與丹麥、挪威和德國協商這件事。
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