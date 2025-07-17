仍難達停戰共識 俄今交還千具士兵遺體給烏克蘭

俄羅斯高階談判官員在社群平台發文表示，俄方根據上月與烏克蘭敲定的和平談判內容，今天向基輔交還1000具烏軍士兵遺體，並表示烏方也交還了19具俄軍士兵遺體。

俄羅斯和烏克蘭先前在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行2輪會談，儘管未能在停火方面取得進展，雙方仍針對大規模換俘和交還陣亡士兵遺體達成協議。

帶領俄羅斯談判代表團的克里姆林宮幕僚梅丁思基（Vladimir Medinsky）在社群平台Telegram發文說：「根據（雙方）在伊斯坦堡達成的協議，今天再度交還1000具烏軍士兵遺體給烏克蘭。」他補充說，烏方也交還了19具俄軍士兵遺體給俄羅斯。

梅丁思基另外貼出的幾張照片顯示，多名身穿白色醫療防護服的人員，正在從冷藏貨車後方搬運白色屍袋。

在整個俄烏衝突中，換俘和交還陣亡士兵遺體是雙方少數持續推動的外交成果之一。

儘管面臨美國總統川普（Donald Trump）施壓，克里姆林宮仍拒絕停火呼籲；俄烏雙方要針對終止衝突達成共識，似乎還有一段距離。