無視美停火呼籲！俄軍持續進犯 稱奪下烏前線3座村落

俄羅斯軍方今天宣稱，已經占領烏克蘭戰場前線3個不同地區的村落，擴大了俄軍夏季攻勢，且無視美國政府的停火呼籲。

俄羅斯國防部聲明寫道，俄軍已經解放烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）波波夫亞爾村（Popiv Yar）、東北部哈爾科夫州（Kharkiv）傑格佳列諾耶村（Degtiarne）及南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）卡緬斯科耶村（Kamianske）。

法新社報導，烏克蘭尚未對莫斯科當局的說法發表評論。

俄羅斯持續進犯烏克蘭，今年6月是俄軍連續第3個月加快推進速度。

根據法新社對於美國研究機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）數據的分析，俄軍在6月奪下的烏克蘭領土面積是去年11月以來最大單月進展。

美國總統川普（Donald Trump）14日要求俄羅斯在50天內達成和平協議，否則會面臨嚴厲制裁。但烏克蘭方面指出，俄國無意結束戰爭，無論如何都會持續推進。