無視美停火呼籲！俄軍持續進犯 稱奪下烏前線3座村落

俄羅斯軍方今天宣稱,已經占領烏克蘭戰場前線3個不同地區的村落,擴大了俄軍夏季攻勢,且無視美國政府的停火呼籲。

俄羅斯國防部聲明寫道,俄軍已經解放烏克蘭東部頓內茨克州(Donetsk)波波夫亞爾村(Popiv Yar)、東北部哈爾科夫州(Kharkiv)傑格佳列諾耶村(Degtiarne)及南部札波羅熱州(Zaporizhzhia)卡緬斯科耶村(Kamianske)。

法新社報導,烏克蘭尚未對莫斯科當局的說法發表評論。

俄羅斯持續進犯烏克蘭,今年6月是俄軍連續第3個月加快推進速度。

根據法新社對於美國研究機構「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)數據的分析,俄軍在6月奪下的烏克蘭領土面積是去年11月以來最大單月進展。

美國總統川普(Donald Trump)14日要求俄羅斯在50天內達成和平協議,否則會面臨嚴厲制裁。但烏克蘭方面指出,俄國無意結束戰爭,無論如何都會持續推進。