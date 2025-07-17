波蘭邊防警衛遭投擲燃燒彈　矛頭指向白俄羅斯

波蘭與白俄羅斯邊境切倫姆哈（Czeremcha），15日晚間有燃燒彈自白俄羅斯一側投入，砸向阻止移民非法越境的波蘭邊防警衛；波蘭內政部表示，整起事件不可能在白俄羅斯當局未授意下發生，白俄羅斯應負全責。

波蘭邊防總司令的發言人表示，15日晚間約22時，邊防警衛遭受移民丟擲石塊襲擊，一名攻擊者投擲燃燒彈，所幸無人受傷。

波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭內政部發言人多布任斯基（Jacek Dobrzyński）表示，在行動期間共5名阿富汗人和5名厄利垂亞人（Eritreans）被拘留，他並說：「整起事件不可能在白俄羅斯當局不知情、未授意下發生。白俄羅斯應為此負全部責任。近年來，白俄羅斯一直在邊境的這一部分採取侵略行動。」

波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（WładysławKosiniak-Kamysz）表示，此事件是東部邊境侵略升級的一個例子，這正是去年政府開放士兵在保衛邊境時可以使用槍支的原因。他並說，「每一次這樣的攻擊都是對波蘭國家的攻擊。」

自2021年中以來，邊境危機一直在持續，白俄羅斯鼓勵和幫助數以萬計主要來自中東、亞洲和非洲的移民，他們試圖進入波蘭、拉脫維亞和立陶宛。

波蘭媒體報導，近來試圖越境的人數一直在增加，2025年迄今已累計超過1萬7000起跨越白俄羅斯邊境的事件 。