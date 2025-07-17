捷克總理：暫不加入採購美軍備援助烏克蘭計畫

美國將向北約國家出售現代化軍備以支援烏克蘭，捷克總理費亞拉日前表示，捷克現階段不會參與美國對烏克蘭的軍援計畫，強調捷克正在以其他方式援助烏克蘭，例如彈藥倡議。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，美國總統川普（Donald Trump）14日表示，美國將向北約國家出售現代化軍備以支援烏克蘭，並由北約協調交付事宜。目前德國、英國、芬蘭、丹麥、瑞典、挪威、荷蘭與加拿大等國皆表示支持參與此軍援計畫。

川普表示，愛國者防空系統在內等裝備很快就會發送，其中幾套系統幾天內即可運抵，歐洲國家可將新購武器送至烏克蘭軍火庫存放。

對於這項計畫，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）15日表示：「捷克正專注於其他項目和方式來支援烏克蘭，例如彈藥倡議。因此，目前我們不考慮加入這項計畫。」

捷克國防部發言人恰佩克（Karel Čapek）也說：「我們的援助仍透過其他項目實施，例如彈藥倡議。同時，我們也會依據在華盛頓參與峰會時與其他盟友所作的承諾，持續援助烏克蘭。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）日前表示，捷克的彈藥倡議已協助確保為烏克蘭提供超過300萬發彈藥，其中去年就交付150萬發。

外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）今年6月表示，目前烏克蘭的火力約為俄羅斯的1/2，相較於2022年2月戰爭初期僅為俄軍火力的1/10，情況已有明顯改善。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）14日於華盛頓會談後表示，德美正準備為烏克蘭聯合提供2套愛國者防空系統，德國將承擔近20億歐元費用，佩斯托瑞斯也呼籲盟友加入美國軍備採購計畫，共同支援烏克蘭。