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烏克蘭「蜘蛛網」給啟示 美將無人機6年研製期縮成18個月
美國國防部16日宣布將加速無人機生產，希望透過顛覆性的思考來迅速生產製造無人機，讓可能需要用6年時間來發展的無人機，平均只要18個月就能投入研製。
烏克蘭日前發動代號「蜘蛛網」（Spider's Web）的行動，動用逾百架無人機奇襲俄國離俄烏邊境數千公里遠的空軍基地，成功打擊俄軍的戰略轟炸機，引發全球關注。
美國國防部16日向媒體展示18架美國製的無人機原型機，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）表示，這些無人機都是利用現成的組件來加速生產，指這是顛覆性思考的案例展現。
主管研究與工程的國防部副部長邁克爾（Emil Michael）表示，這些展示的原型機從概念到研製平均只需要18個月，而這個過程普通需要6年的時間。
邁克爾指出，國防部會持續快速創新，並擴大無人機和其他系統的生產規模，著眼於成本、韌性、火力和射程。
赫塞斯於10日在備忘錄中指出，國防部將撤銷阻礙無人機生產的管制政策，並點出無人機是這個世代，戰場上最大的創新，也是烏克蘭在戰爭中的主力；同時，美國的對手每年共製造上百萬架無人機便宜的無人機，而美國軍隊缺乏足量，具殺傷力的小型無人機。
赫塞斯指出，國防部有三大目標，包括以採購美國製無人機和組件為優先、為美國戰鬥單位配備低成本的無人機、用無人機操練真實的戰場劇本。
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