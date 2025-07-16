俄烏和談期限50天…川普威脅祭「次級制裁」 這三國首當其衝

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天提出警告，稱中國、印度和巴西等國家要是持續與俄羅斯做生意，可能會受到次級制裁的重創。

呂特是在美國國會會見聯邦參議員時發表上述言論。美國總統川普前一天宣布提供烏克蘭新武器，並揚言俄烏若未能在50天內達成和平協議，就會對購買俄羅斯出口商品的買主課徵100%的「嚴酷」次級關稅。

呂特向媒體表示：「我特別想對這3個國家提出建議，如果你現在住在北京，或德里，或者你是巴西總統，你可能會想審慎看待此事，因為這可能會讓你們受到嚴重打擊。」

他補充說：「所以請致電（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin），告訴他必須認真看待和平談判，否則這將以極其嚴重的方式反噬巴西、印度和中國。」

路透社報導，呂特指出，歐洲將籌措資金，以確保烏克蘭在和平談判中能處於最有利的位置。

他說，根據他昨天與川普達成的協議，美國現在會「大規模」供應烏克蘭武器，「不僅包括防空系統，還有飛彈與彈藥，這些由歐洲出資購買」。

被問及是否討論供應烏克蘭長程飛彈時，呂特表示：「這些武器既有防禦性也有攻擊性。所以會有各式各樣的武器，但我們昨天並未與總統（川普）討論具體細節，這部分正由五角大廈、歐洲盟軍統帥（Supreme Allied Commander Europe）與烏克蘭方面共同研究中。」