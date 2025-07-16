美傳擬供烏克蘭長程飛彈直攻莫斯科 川普否認

針對有英媒報導美國總統川普曾私下鼓勵烏克蘭總統澤倫斯基襲擊俄羅斯首都莫斯科，川普今天表示，烏克蘭不應該鎖定莫斯科，且他並不打算提供基輔當局長程飛彈。

英國「金融時報」（Financial Times）稍早報導指出，根據聽取過通話內容簡報的消息人士說法，川普（Donald Trump）曾私下鼓勵澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）加強深入打擊俄羅斯。

報導還說，川普問澤倫斯基，如果美方提供長程武器，他能否打到莫斯科（Moscow）。

金融時報是引述2位熟悉川普和澤倫斯基通話內容的消息人士說法報導，並說兩位領導人是本月4日通話，也就是川普與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）通話隔天。

這篇報導指出，川普據報並討論了運送美製陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）給烏克蘭。

綜合法新社和路透社報導，媒體今天在白宮針對「澤倫斯基是否該把目標鎖定俄國首都」一事發問時，川普回說：「不該，他不應該鎖定莫斯科。」

接著問到是否願意提供烏克蘭長程武器時，川普說：「不願意，我們沒這麼計劃。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）淡化金融時報的報導，她在聲明中說，金融時報「為了點閱率而胡亂斷章取義，早已惡名昭彰」。

她說：「川普總統只不過問了一個問題，而非鼓勵進一步殺戮。」她表示，川普「正夜以繼日地遏止殺戮、終結這場戰爭」。

川普昨天宣布針對3年多來的俄烏戰爭對莫斯科當局採取更強硬立場，矢言向烏克蘭提供新一輪飛彈及其他武器。他並要求莫斯科當局在50天內達成停火協議，否則將面臨制裁。

當被問及現在是否站在烏國這一邊時，川普說「我不選邊站」，接著宣稱他站在「人類這一邊」，因為「我想遏阻殺戮」。