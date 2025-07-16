川普又轉彎？曾問澤倫斯基能否打擊莫斯科與聖彼得堡 現稱不該這麼做

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日搭乘陸戰隊一號抵達白宮南草坪，下機時揮手致意。美聯社
美國總統川普15日搭乘陸戰隊一號抵達白宮南草坪，下機時揮手致意。美聯社

雖然美國總統川普對俄羅斯的立場日趨強硬，並尋求結束俄烏戰爭的新方法，但他表示，不打算向烏克蘭提供能打擊俄方境內更深處目標的長程飛彈。

CNN報導，川普15日離開白宮，準備前往賓州匹茲堡參加活動時告訴記者：「不，我們不打算那麼做。」

不過，知情官員透露，川普在過去數周與歐洲盟友的討論中，並未排除允許軍援烏克蘭某些攻擊性武器的可能性，其中包括烏克蘭總統澤倫斯基先前向美國提出、但尚未獲得的武器。

一位消息人士表示，川普近幾周也詢問烏克蘭對俄羅斯境內深處發動攻擊的能力，目的是加大對克里姆林宮的壓力，以促使戰爭結束。該人士表示，川普與澤倫斯基最近一次通話時，詢問了烏克蘭是否有能力攻擊莫斯科和聖彼得堡。

金融時報率先披露此事；一名美國官員和一名白宮官員表示，這是川普在通話中提出的眾多問題之一，且似乎是順帶一提。

不過，烏克蘭方面感到非常震驚，並且認真看待川普的想法。消息人士透露，澤倫斯基表示，如果烏克蘭擁有所需武器，就能實施這種打擊。通話結束後，烏克蘭、其他歐洲國家和美國就可提供給烏克蘭的長程系統展開後續討論。

CNN指出，烏克蘭已經使用無人機對莫斯科和聖彼得堡地區發動攻擊。川普15日表示，烏克蘭不應以俄羅斯的首都和最大城市為目標。川普說：「不，他不應該瞄準莫斯科。」此處指的是澤倫斯基。

川普還表示，他在俄烏衝突中並未選邊站，「我不站在任何一方，你知道我站在哪一邊嗎？我站在人類這一邊。」

針對金融時報披露的內情，白宮表示川普的話被斷章取義。發言人李維特（Karoline Leavitt）表示：「川普總統只是在提問，而不是鼓勵更多殺戮，他正努力阻止殺戮並結束這場戰爭。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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