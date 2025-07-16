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祭100%關稅 川普限俄50天簽和平協議

聯合報／ 記者顏伶如、編譯高詣軒／綜合報導
川普宣布提供北約先進武器，再轉給烏克蘭。圖為川普（右）在白宮會晤北約秘書長呂特。（美聯社）
川普宣布提供北約先進武器，再轉給烏克蘭。圖為川普（右）在白宮會晤北約秘書長呂特。（美聯社）

美國總統川普十四日在白宮接見北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特並對媒體表示，美國已經重啟為烏克蘭提供武器的管道。川普說，俄烏戰爭若不能在五十天內達成和平協議，就要對俄羅斯祭出嚴厲的次級關稅，也就是鎖定俄羅斯貿易夥伴加徵關稅，讓莫斯科陷入經濟孤立。克里姆林宮發言人佩斯科夫十五日說，川普近期發言「情節嚴重」，俄方需要加以分析，總統普亭將視情況回應。

川普威脅對俄國課徵可高達百分之一百的次級關稅，還威脅施加次級制裁，也就是懲罰與被制裁國家貿易的國家。川普盟友、共和黨參議員葛理漢已提案對俄羅斯貿易夥伴開徵百分之五百關稅。

川普與呂特共同對媒體發表談話時說，歐洲盟友同意向美國購買以十億美元計數的武器設備，然後運送到烏克蘭，為遭到俄軍包圍的烏克蘭補充軍火。能夠協助烏克蘭抵抗俄羅斯無人機與飛彈攻擊的「愛國者」防空系統，也在提供軍火的清單之列。

烏新軍援 總價上看一百億

呂特表示，德國、芬蘭、加拿大、挪威、瑞典、英國、丹麥都願意購買武器提供給烏克蘭。他表示，關鍵在於多快能夠完成。呂特也說，某些武器可先先運往烏克蘭，然後再以向美國採購新品替換。

呂特訪問華府的同一時間，川普的烏克蘭與俄羅斯特使凱洛格也在基輔會晤澤倫斯基。華爾街日報報導，兩名消息人士說，烏克蘭獲得的武器包裹總價上看一百億元。

烏克蘭總統澤倫斯基十四日稍後在社群媒體Ｘ發文表示，已跟川普通過電話，討論內容包括烏克蘭人民面對俄羅斯攻擊時如何獲得更好的保護。澤倫斯基寫道，「謝謝您，總統先生。謝謝您，美國」；他並未正面回應制裁俄羅斯一事。

路透和法新社報導，克宮發言人佩斯科夫說，俄國總統普亭若認為有需要，將對川普的提議發表評論；俄方同時在等待烏克蘭就俄烏第三輪談判的時間做出提議，俄國仍維持會談意願。

英媒：川普私下鼓勵烏攻俄

此外，英國金融時報十五日引述知情人士報導，川普四日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，曾鼓勵烏克蘭強化對俄國境內深入打擊。川普甚至問澤倫斯基，若美國提供長程武器，烏方可否襲擊莫斯科。

兩位對該通話知情的人士說，川普通話時問澤倫斯基「你能打擊莫斯科嗎…你也能打擊聖彼得堡嗎？」澤倫斯基回答「絕對可以。若你給我們武器，我們就能」。川普則表示支持該構想，描述該策略是要讓俄國人「感受痛苦」，迫使克宮上談判桌。

金融時報說，該次對話代表川普從他近期的對俄立場急遽轉向，也背離他的競選承諾，即結束美國對外國衝突的干涉。白宮和烏克蘭總統府未回應金融時報置評請求。

烏克蘭 普亭 愛國者飛彈 川普 俄羅斯 俄烏戰爭

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