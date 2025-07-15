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歐盟將通過第18輪對俄制裁 考慮暫停喬治亞免簽待遇

中央社／ 布魯塞爾15日綜合外電報導
歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，歐盟即將達成制裁俄羅斯的新一輪協議。 路透社
歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，歐盟即將達成制裁俄羅斯的新一輪協議。 路透社

歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯今天表示，歐盟即將達成制裁俄羅斯的新一輪協議。她也警告，由於喬治亞政府打壓異議、「民主倒退」，可能取消該國公民免簽進入歐盟的待遇。

路透社報導，卡拉斯（Kaja Kallas）今天在歐盟外長會議前表示，「我們希望就第18輪對俄制裁達成協議，我們已經非常、非常接近了，我希望今天就能敲定。」

另據法新社報導，卡拉斯說：「我們今天也會寄送1封關於免簽待遇的信件給喬治亞。他們必須達成一些條件，如果期限內未達成，我們將中止免簽待遇。」

卡拉斯並未透露信中設下的明確期限。

歐盟指控，位於南高加索的喬治亞大肆逮捕反對派政治人物、倡議人士與批評執政黨的記者。

歐盟說，喬治亞當局的行動以及打壓公民社會的法律，已導致該國長期追求的歐盟之路脫離正軌。

歐盟正推動採取反制行動，目前已有計畫制裁判處異議人士監禁的法官。不過由於喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream party）的盟友匈牙利反對，歐盟懲罰喬治亞的努力受到阻礙。

喬治亞公民於2017年獲准免簽進入歐盟申根區（Schengen area）。這項待遇一直被視為喬治亞拉近與歐盟關係最具體的成果之一。

烏克蘭 歐盟 免簽 俄羅斯 俄烏戰爭

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