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美下最後通牒！克宮稱川普近期發言「嚴重」 普亭必要時將回應

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和俄國總統普亭（右）組圖。美聯社
美國總統川普（左）、烏克蘭總統澤倫斯基（中）和俄國總統普亭（右）組圖。美聯社

美國總統川普14日對俄羅斯宣布50天的停戰最後通牒，揚言屆時若不達成協議將制裁俄國出口商品買家。路透和法新社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫15日說，川普近期發言「非常嚴重」，俄方需要加以分析。

佩斯科夫說，俄國總統普亭若認為有需要，將對川普的提議發表評論；俄方同時在等待烏克蘭就俄烏第3輪談判的時間做出提議，俄國仍維持會談意願。

川普14日已說，若俄國不能在50天內達成俄烏停戰協議，美國將祭出稅率100%的次級關稅。華盛頓郵報同日報導說，川普指的可能是「次級制裁」，即制裁對象會是俄國能源商品買家。

川普14日與北約秘書長呂特在白宮會晤時也說，美國將製造最先進武器並將其送交北約，北約其後會將這些武器送往最需要的地方。

英國金融時報15日引述知情人士報導，川普4日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時，已曾私下鼓勵烏克蘭強化對俄國境內的深入打擊。川普甚至問澤倫斯基，若美國提供長程武器，烏方可否襲擊莫斯科。

兩位對該通話知情的人士說，川普通話時問澤倫斯基「你能打擊莫斯科嗎？」、「你也能打擊聖彼得堡嗎？」，澤倫斯基回應「絕對可以。若你給我們武器，我們就能」。川普則表示支持該構想，描述該策略是要讓俄國人「感受痛苦」，迫使克宮上談判桌。

金融時報說，該次對話代表川普從他近期的對俄立場急遽轉向，也背離他的競選承諾，即結束美國對外國衝突的干涉。白宮和烏克蘭總統府未回應金融時報置評請求。

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