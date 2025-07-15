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55架烏克蘭無人機夜襲俄羅斯 俄稱至少18人受傷

中央社／ 莫斯科15日綜合外電報導
俄烏戰爭至今3年多，雙方皆否認在攻擊時以平民為目標，但數以千計的人民在衝突中喪生，其中大多數是烏克蘭人。 路透社資料照
俄烏戰爭至今3年多，雙方皆否認在攻擊時以平民為目標，但數以千計的人民在衝突中喪生，其中大多數是烏克蘭人。 路透社資料照

俄羅斯官員今天表示，烏克蘭昨夜出動無人機攻擊俄國，在佛洛尼斯、布揚斯克、利佩茨克3個州造成至少18人受傷，並導致多棟民宅及建物受損。

路透社報導，毗鄰烏克蘭的佛洛尼斯州（Voronezh）州長古塞夫（Alexander Gusev）在通訊應用程式（App）Telegram表示，俄國防空部隊在此州上空摧毀12架無人機，有16人因為這次攻擊受傷。

布揚斯克州（Bryansk）州長波戈馬茲（AlexanderBogomaz）說，斯魯切夫斯克村（Sluchevsk）有1名女性因無人機攻擊而受傷。

俄國西南部利佩茨克州（Lipetsk）州長阿塔莫諾夫（Igor Artamonov）今天稍早在Telegram上表示，1架無人機撞進葉勒次市（Yelets）1處工業區，造成1人受傷，傷者正接受所有必要的醫療照護。

烏克蘭過去多次對利佩茨克州發動空襲。此州具有戰略重要性，是俄羅斯航空太空軍（Russian AerospaceForces）的主要訓練中心所在地。

俄羅斯國防部在Telegram上說，俄軍在一夜之間擊落55架烏克蘭無人機，地點包括俄羅斯5個區域及黑海上空，其中3架在利佩茨克州被攔截。烏克蘭尚未發表任何評論。

俄烏戰爭至今3年多，雙方皆否認在攻擊時以平民為目標，但數以千計的人民在衝突中喪生，其中大多數是烏克蘭人。

空襲 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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