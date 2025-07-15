沒放眼裡？川普髮夾彎「挺烏聲明」俄股反上漲 俄議員：等於白講

美國總統川普今天宣布軍援烏克蘭的新計畫，同時威脅對莫斯科及俄國貿易夥伴嚴厲制裁，顯示他對俄烏戰爭立場大轉變。然計畫不少關鍵細節未明、川普能否貫徹始終也不無疑問。

紐約時報指出，川普今天在白宮會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）時宣布，會「盡快」把愛國者防空系統及其他武器轉交烏克蘭；基輔目前亟需更多武器抵禦俄方入侵。

川普說，援烏武器會先賣給歐洲國家，再由歐洲轉交烏克蘭，或用來補充歐洲各國自身因援烏而減少的武器庫存。但五角大廈官員隨後表示，這項計畫還有更多細節尚待敲定。

● 祭次級關稅形同為烏克蘭槓北京 專家不看好

川普揚言若俄國總統普亭不同意50天內與烏克蘭達成停火協議，將對俄國及俄國貿易夥伴祭出100%的關稅；但專家普遍質疑這項威脅的可信度。

美國對來自俄國的進口貨課關稅不會對俄國經濟造成實質影響。據美國貿易代表辦公室（USTR）資料，2024年美國僅從俄羅斯進口價值約30億美元（約新台幣880億元）貨品，其中許多屬不可或缺，包括化肥、鋼鐵及美國核反應爐所需的鈾。川普是否打算限制這類貿易尚不明朗。美國的對俄出口也僅剩約5億美元。

川普揚言對俄國貿易夥伴課「次級關稅」（secondary tariff）倒是能加諸更大影響，尤其是俄羅斯能源產業方面。俄國之所以能撐過一波波嚴厲制裁，主要仰賴持續向未參與西方制裁聯盟的國家出口石油與天然氣。

中國與俄羅斯的雙邊貿易規模每年高達2500億美元（約新台幣7.3兆），其中包括中國大量購買俄油。若川普真對俄國貿易夥伴祭出次級關稅，勢必又把美國推向與北京的貿易戰。分析人士指出，考量川普過去一再聲稱烏克蘭的命運對美國並非至關重要，他不太可能為烏克蘭與世界第二大經濟體的中國再次貿易衝突。

紐時另一篇分析認為對川普而言，決定用出售更多武器給烏克蘭（儘管是由歐洲國家出面買單）、威脅俄國若不在50天內談判達成和平將面臨能源出口的重度制裁，標誌著他在白繞一大圈後，終究背離上任之初的路線。但以過去幾個月的表現為依據，外界還是有理由懷疑他是否真會堅持挺烏到底。

● 除非促成和平協議 川普對俄烏泥淖保持距離

即便川普是在橢圓形辦公室且北約秘書長呂特（Mark Rutte）同坐一旁時發表挺烏聲明，也不難看出，除非最終達成和平協議，否則他仍刻意與後續發展保持距離。他對媒體說「這不是川普的戰爭，這是拜登的戰爭，是民主黨的戰爭」。

川普採取的做法似乎是為讓自己與俄烏衝突保持至少一定距離。透過讓歐洲國家出錢並交付武器給烏克蘭，川普可能希望自己不被視為戰爭的直接參與者。

川普也未支持美國國會通過的新援助方案，他知道這會激怒自己的基本盤，也與支持者要求終止沒完沒了的援烏背道而馳。他也沒施壓歐洲沒收俄國2022年侵烏後被凍結在西方金融機構的3000億美元資產。

美國參議院外交委員會民主黨龍頭夏亨（JeanneShaheen）認為，川普言詞上的轉變是件好事，「至少從他近期言論來看，他似乎終於意識到普亭一直在耍他。但他這樣的態度能維持多久，還很難說」。

● 川普挺烏聲明後 俄股市反而上漲

紐時指出，如今川普似乎是出於個人意氣而挺烏批俄，也或許是終於發現自己與普亭的關係並沒好到他所想程度。不過川普顯然對別人指控他被俄國總統普亭蒙蔽一事很感冒（他曾寄望自己主動先答應普亭的多項要求，能換得對等回應）；川普今天刻意強調「他（普亭）騙得了柯林頓、小布希、歐巴馬、拜登，但騙不了我」。

連俄國人似乎也懷疑川普能「硬起來」多久。莫斯科股市在川普宣布挺烏聲明後還上漲2.5%，或許反映出俄方對制裁程度以及川普沒立即實施而感到某種放心。

俄國資深議員柯薩契夫（Konstantin Kosachev）說：「若這就是川普今天對烏克蘭的全部表態，那等於白講。」還指出從現在到50天期限屆滿的9月初之間，川普可能又會改變主意。

然而，美國對烏克蘭的支持在實質內容上幾無改變。拜登政府時在白宮國安會主責東歐與烏克蘭政策的席麥（David Shimer）說：「問題是關掉（援烏）暫停鍵雖是重要的第一步，但也只是繼續釋出拜登政府時期核准的援助，不過就是回到一週前的現狀。」還說是時候該由川普政府拿更多自身行動增加對烏軍援與對俄施壓。