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準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

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準備劃清界線？川普坦言「對普亭失望」：4度以為能達成協議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2019年在日本大阪G20峰會舉行雙邊會晤。路透
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2019年在日本大阪G20峰會舉行雙邊會晤。路透

美國總統川普14日接受BBC獨家電話專訪時表示，他對俄羅斯總統普亭感到失望，但尚未與對方徹底劃清界線。當被問及是否仍信任普亭時，川普回應：「我幾乎不信任任何人。」

川普14日會晤北約秘書長呂特，宣布計畫向烏克蘭提供武器，並警告若50天內未能達成停火協議，將對俄羅斯祭出嚴厲關稅。川普在數小時後，從白宮橢圓辦公室致電BBC記者接受訪問，訪談內容廣泛，持續20分鐘。這通電話起因是川普與BBC曾討論到專訪，主要議題是賓州巴特勒遇刺未遂事件屆滿一周年。

當被問及這起暗殺未遂事件是否讓他有所改變時，川普表示，他盡量不去思考這件事。川普說：「我不喜歡去想這件事是否改變了我。」並補充道，老是去想，「可能會改變人生」。

川普在訪談中花了不少時間，進一步表達他對普亭的失望，並表示自己曾四度以為即將與俄羅斯達成協議。當BBC詢問他是否已與普亭劃清界線時，川普答稱：「我對他感到失望，但還沒打算就此了結。不過，我確實對他感到失望。」

至於如何讓普亭「停止流血衝突」，川普回答：「我們正在努力推進這件事。」

川普接著自嘲說：「我們會進行一次很棒的對話。我會說：『太好了，我覺得我們快談妥了』，然後他就會炸毀基輔的一棟大樓。」此處川普指的是，俄方多次在雙普談話後強力攻擊烏克蘭。

川普過去曾批評北約「過時」，當記者詢問他現在是否仍持相同看法時，川普答稱：「不，我認為北約現在正變得相反」，原因是北約正在「付自己的帳單」。川普還說，他仍相信集體防禦，因為這代表小國也能抵禦大國。

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