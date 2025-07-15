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誰讓他對普亭轉念？川普直言：是第一夫人梅蘭妮亞提醒了我

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和第一夫人梅蘭妮亞11日視察德州凱爾維爾的洪災後，乘坐陸戰隊一號直升機抵達聖安東尼奧的凱利空軍基地。美聯社
美國總統川普（左）和第一夫人梅蘭妮亞11日視察德州凱爾維爾的洪災後，乘坐陸戰隊一號直升機抵達聖安東尼奧的凱利空軍基地。美聯社

美國總統川普14日表示，是第一夫人梅蘭妮亞說服他相信，俄羅斯總統普亭一再違背與烏克蘭可能達成和平協議的承諾。

福斯新聞報導，川普在白宮橢圓辦公室會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）時，向在場記者談及俄烏戰爭。他說他與普亭通話、討論結束衝突的協議期間，是梅蘭妮亞提醒他，普亭不斷做出虛假承諾。

川普說：「我回到家，跟第一夫人說，『妳知道，我今天跟弗拉基米爾通了電話，我們談得很愉快。』她回說，『哦，真的嗎？另一個城市剛剛被炸了』。」弗拉基米爾是普亭的名字。

川普回憶起另一次類似的對話時說道：「有時候我回到家會說，『第一夫人，我跟弗拉基米爾談得非常愉快，我想我們差不多搞定了。』然後我打開電視，或者她會跟我說，『哇，那真奇怪，因為他們才剛轟炸了一家養老院。』我就說，『什麼？』」

福斯新聞指出，俄方曾多次在普亭與川普通話之後，用無人機與飛彈攻擊烏克蘭。川普上周曾表現出挫折感，表示他對普亭不高興，「因為他正在殺很多人」。

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