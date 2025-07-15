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川普宣布續援烏克蘭並威脅二級關稅 俄羅斯為何反而鬆了口氣？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（如圖）9日在白宮國宴廳與到訪的非洲領導人共進午餐。法新社
美國總統川普（如圖）9日在白宮國宴廳與到訪的非洲領導人共進午餐。法新社

美國總統川普14日在白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特時，宣布將向烏克蘭提供新一批武器，資金則由歐洲各國政府承擔，並揚言將對俄羅斯祭出新關稅；若付諸實施，將衝擊俄國戰爭資金來源。然而，莫斯科股市逆勢上漲了2.7%，原因是俄方原本預期川普會推出更嚴厲的制裁措施。

BBC俄羅斯編輯羅森堡（Steve Rosenberg）分析，俄羅斯小報、莫斯科共青團真理報當天曾警告，「俄羅斯與美國正走向新一輪圍繞烏克蘭的對抗」，並表示「川普的周一驚喜對我國不會愉快」。

川普的威脅雖然的確稱不上「愉快」，但俄羅斯多少鬆了一口氣。舉例來說，針對俄羅斯貿易夥伴的二級關稅要等50天後才會生效。這讓莫斯科有了充足時間提出反制方案，並進一步拖延制裁的執行。

儘管如此，川普的宣布確實代表對俄態度轉趨強硬，也顯示他對俄羅斯總統普亭不願簽署和平協議的挫折感。

羅森堡指出，自從一月重返白宮以來，川普便將結束俄烏戰爭列為外交政策優先事項之一，但莫斯科的回應始終是：「好，但是……」。

長時間以來，這個「好，但是……」策略讓俄方一方面繼續戰爭，一方面避免遭到美國進一步制裁。川普政府則致力於改善雙邊關係，並推動就烏克蘭問題達成和平協議，與俄方官員對話時，也更偏向採取懷柔手段，而非施加壓力。

克里姆林宮的批評人士警告，俄羅斯正透過「好，但是……」策略在拖延時間。但川普仍抱持希望，盼能找到說服普亭接受協議的辦法。然而，普亭似乎並不急於達成協議，克宮相信自己在戰場上仍掌握主動權，堅稱希望和平，不過必須按照自己的條件，其中包括西方停止對烏克蘭的武器供應，而從川普的聲明來看，這顯然不會發生。

羅森堡指出，川普聲稱自己對普亭「不高興」，但失望感是雙向的，俄方對他的好感也逐漸減退。莫斯科共青團真理報寫道，川普「顯然狂妄自大，而且口無遮攔」。

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