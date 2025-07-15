美對俄最後通牒 澤倫斯基感謝援烏武器避談制裁

美國總統川普今天要求俄羅斯在50天內與烏克蘭達成停火協議，否則將對俄羅斯及其貿易夥伴祭出約100%的高額關稅。對此，烏克蘭總統澤倫斯基表示，已與川普通話，雙方對話「非常良好」，但未正面回應制裁俄羅斯一事。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台Telegram上指出，他與川普（Donald Trump）討論保護平民、抵禦俄軍空襲的具體措施，以及加強烏軍防禦陣地的方案。他強調，雙方同意未來將更加頻繁通話，並感謝川普對烏克蘭的支持及致力於推動持久且公正的和平。

除與川普通話外，澤倫斯基也與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通話，瞭解呂特與川普於華府會晤內容，以及美歐未來在軍事援助烏克蘭方面的合作細節。

澤倫斯基表示，對美國、德國與挪威正在協力準備追加提供愛國者（Patriot）防空系統表示高度感謝。

川普今天宣布，美方將向北約盟國供應美製武器，經由北約轉交至烏克蘭前線，相關費用由歐洲國家承擔。他並強調，若俄羅斯未在50天內與烏克蘭達成停火協議，美方將對俄國及其貿易夥伴實施約100%的懲罰性關稅。

北約秘書長呂特在白宮表示，在新的合作機制下，烏克蘭將獲得「大量」武器。美國媒體Axios引述消息人士指出，首波軍援規模將達約100億美元（約2900億新台幣），包含可深入俄羅斯境內的長程飛彈。

儘管川普的新政策尚未在烏克蘭國內引發強烈反應，整體政界對此普遍正面看待。根據英國「衛報」（The Guardian）報導，烏克蘭國安與國防委員會成員科瓦連科（Andrii Kovalenko）用cool形容政府內部的反應，也有議員稱近期烏美關係出現穩定跡象。

不過，長期批評澤倫斯基的烏克蘭國會議員貝祖赫拉（Mariana Bezuhla）則質疑川普的舉措，批評是「虛無的政治遊戲」，並稱「川普只是替俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）爭取多50天進攻烏克蘭」。

克里姆林宮方面尚未就川普聲明作出正式回應，但俄羅斯親政府人士普遍不以為然。俄國聯邦委員會副議長柯薩契夫（Konstantin Kosachev）在社群平台發文指出，「川普言而無信，50天內什麼都可能發生，無論在戰場還是在權力核心，包括美國與北約內部」。