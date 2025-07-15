「對普亭失望」 川普援烏愛國者飛彈

美國總統川普十三日在華府近郊的安德魯聯合基地說，美國將向烏克蘭運送其亟需的愛國者飛彈，「我還沒同意數量，但他們將收到一些，因為他們的確需要保護」。川普也說，十四日將就俄羅斯問題發表一項「重大聲明」。

法新社十三日報導說，前述愛國者飛彈交付將是一項新協議的一環，其內容將包含由北約（ＮＡＴＯ）支付美國提供烏克蘭的部分武器費用。

川普十三日還在該聯合基地說，美方「基本上將向他們運送各種非常精良的軍事裝備，而他們將付我們全額費用」，還說「這對我們來說將是一門生意」。

川普也批評俄國總統普亭真的令很多人驚訝，「他講了冠冕堂皇的話，但到晚上就（到烏克蘭）轟炸所有人」，對普亭很失望，「我曾認為他是心口如一的人」。

川普暗示 援烏武器將賣給北約

北約十三日聲明，秘書長呂特十四至十五日將訪問美國會見川普、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯和國會議員等人。該聲明並未提呂特訪美原因，但紐約時報十三日報導，川普上周暗示，想同意北約官員設計的一項計畫，即未來美國不直接提供武器給烏克蘭，而是由北約全額軍購後再運交烏克蘭。

美媒Axios十三日引述二位知情人士報導，川普將在十四日「川呂會」宣布武裝烏克蘭的新計畫，內容就包括由歐洲國家掏錢購買美製武器再交付給烏克蘭，也可望涵蓋提供攻擊性武器，甚至不排除能打到莫斯科的遠程飛彈。

交付烏攻擊性武器 川普大轉向

該報導說，交付烏克蘭攻擊性武器將是川普的重大政策轉向，因為他直到最近都還刻意強調只會提供防禦性武器，以免俄烏衝突升級。

該報導還說，該計畫是烏克蘭總統澤倫斯基在六月廿四至廿五日的北約峰會提出。美烏官員說，川、澤於該峰會期間的會晤是目前最融洽一次。此外，川普七月三日與普亭通話時，普亭表明將升級戰事、拿下俄軍局部控制但未完全占領烏克蘭州分，是促使川普改變立場的關鍵因素之一。

美聯社和路透十四日報導，川普的俄烏問題特使凱洛格十四日已到基輔會晤澤倫斯基，澤倫斯基聲稱兩人討論到強化基輔防空、與歐洲共同製造和採購武器以及對俄制裁。法新社十三日報導，共和黨籍的葛理漢等聯邦參議員在凱洛格訪烏前已在力推一項兩黨議員都支持的法案，以利川普手握「重錘」加大對俄制裁力道。

俄控核電廠遭空襲 稱受損不大

烏克蘭境內現由俄方控制的札波羅熱核電廠管理機構十四日指稱，烏克蘭十三日晚間派三架無人機攻擊該廠一座訓練中心，但該中心未嚴重受損。

葛理漢向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說，他的法案已獲參議院多數支持，將允許川普「打擊普亭經濟，以及所有支持普亭戰爭機器的國家」，授權川普對幫助俄國的國家課百分之五百關稅，這可能包括中國大陸、印度或巴西等購買俄國商品的國家。