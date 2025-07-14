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烏國總理擬換人 澤倫斯基啟動政府人事改革

中央社／ 基輔14日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）今天宣布，已提名現任第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko，右）出任新任總理。圖／法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）今天宣布，已提名現任第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko，右）出任新任總理。圖／法新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天宣布，已提名現任第一副總理兼經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）出任新任總理，接替自2020年以來擔任總理一職的什米哈爾（Denys Shmyhal），展開新一輪政府機構重組與人事改革。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台Telegram上表示，此項人事安排是為進一步強化執政效能，包括提升國家經濟潛力、擴大對民眾的支持措施，以及加速本土武器生產。

他說：「我已提議由斯維里登科領導烏克蘭政府，並對政府運作進行重大改革與更新。」，「我期待在近期看到新政府提出的施政計畫。」

現年39歲的斯維里登科，擁有風險管理碩士學位，早年任職私人企業，2015年起轉任公職，歷任經濟發展、貿易與農業部第一副部長等職，2021年11月獲任為第一副總理，並在烏美能源合作領域中扮演關鍵角色。

俄烏戰爭持續之際，烏克蘭大量財政資源投入軍事與國防開支，社會與民生項目仰賴西方經濟援助支撐。澤倫斯基此番提名斯維里登科，外界解讀意圖為強化財政管理與國內資源分配，以推動更具效率的行政運作。

根據烏克蘭憲法，總理人選需經國會任命。如要完成權力交接，現任總理什米哈爾須先向國會提出辭呈，隨後由議員進行表決新任總理人選。

根據「基輔獨立報」（Kyiv Independent）報導，若國會通過總理辭職動議，內閣將解散，再將有30天時間，由國會選出新總理，再組織新政府。目前國會由總統所屬政黨「人民公僕黨」掌握多數席次，預料提名案將順利過關。

外界早在去年夏季即傳出澤倫斯基有意調整內閣，並可能尋求取代什米哈爾。什米哈爾為自1991年烏克蘭獨立以來，任期最長的總理之一。

此外，近期亦傳出澤倫斯基考慮更換駐美大使。據報導，呼聲最高人選為現任國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）。澤倫斯基日前頻繁與烏梅洛夫會晤，強調烏克蘭需在美烏關係上注入「新風格」與「新動能」，並強化國防領域的對外溝通與行政管理。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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