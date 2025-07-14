川普增援愛國者防空系統 美特使抵基輔談防務合作

在美國總統川普宣布將向烏克蘭運送新一批愛國者（Patriot）防空系統後，美國特使凱洛格（Keith Kellogg）今天抵達烏國首都基輔並會見總統澤倫斯基商討防務合作。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體寫道：「我們歡迎美國特使凱洛格來訪。」

葉爾馬克隨文附上他在基輔中央火車站迎接凱洛格的照片，並寫道：「俄羅斯並不想停火。靠實力確保和平是美國總統川普的原則，我們支持這種做法」。

華府本月曾表示將暫停向烏克蘭運送部分武器，但川普如今已改變方針，轉而批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在美國主導的和談陷入僵局之際加大攻勢。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，他今天與凱洛格在基輔會晤，討論防務合作以及對俄羅斯的制裁，完成一次「富有成效」的對話。

與此同時，俄羅斯國防部今天表示，俄國參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）視察了在烏東頓內茨克州（Donetsk）波克羅夫斯克（Pokrovsk）一帶作戰的俄軍部隊。

俄國國防部指出，俄軍各部隊指揮官向格拉西莫夫匯報戰場上的最新進展。