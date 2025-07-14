英媒：北韓獲俄羅斯協助顯著提升核軍力 威脅區域安全

英國「泰晤士報」引述烏克蘭軍情局分享的情資報導，派赴俄羅斯一同攻擊烏克蘭的北韓軍隊在數個月實戰經驗後，已「大幅」提升自身的核武和常規作戰能力。

此外，北韓與俄羅斯持續深化軍事和軍工業合作，這除了加速北韓的先進武器生產，也讓北韓的彈道飛彈打擊精準度及無人機作戰能力得以顯著提升，對南韓、駐韓美軍及整個區域安全造成更大威脅。北韓在強化海軍和情報能力方面，同樣獲得進展。

泰晤士報（The Times）取得的情資指出，北韓與俄羅斯的合作明顯提高了「美國及美國的區域盟友南韓和日本」面臨的威脅；未來北韓很有可能在對外政策會更願意動用軍事力量。

根據烏方情資評估，美國及美國在歐洲、亞州的盟友對北韓派兵涉入烏克蘭戰爭缺乏強力回應，這相當於鼓舞了北韓。此外，俄羅斯與中國的戰略大方向是企圖使美國在全球分身乏術，而北韓正往這個方向靠攏。

情資顯示，至少已有9500名北韓官兵（皆屬特種部隊）參與在俄羅斯庫斯克州（Kursk）的對烏軍事行動，其中約有4000人傷亡。不過，北韓部隊有能力快速學習，如今已能在大規模無人機攻勢下，較以往更有技巧地掩蓋自身行動，並使用無人機提高對戰場的實況掌握。

「泰晤士報」報導，烏方預計未來幾個月，北韓將增加對俄部署約3萬名官兵，其中許多人將參與俄羅斯和白俄羅斯規劃在9月舉行、名為「西部」（Zapad）的聯合軍演。

2021年秋，俄羅斯曾利用「西部」軍演掩護對烏克蘭的侵略行動準備。北韓加入今年軍演的可能性讓外界擔憂局勢恐進一步升高。此外，俄羅斯國家安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）6月訪問北韓時曾宣布，北韓將派遣總計約6000名營建工人、工程師、掃雷人員等，赴俄協助「重建」。

另一方面，根據烏克蘭情資，未來3個月預計將有新一輪北韓供應的砲彈運抵俄羅斯，總計約150萬枚。

俄羅斯協助北韓提升軍事科技能力，包括可攜載核彈頭的北韓KN-23彈道飛彈性能。「泰晤士報」援引烏克蘭空軍一名高階軍官說法報導，KN-23首次往烏克蘭方向發射、用於對烏作戰時，命中率不佳，落地點與目標相差約15公里，但如今在射程和精準度方面，已與俄羅斯彈道飛彈相差不大。

這名軍官表示，俄羅斯積極參與北韓飛彈的現代化精進工程，例如在北韓飛彈已可看到俄規導引定位系統，這有助提高北韓飛彈的打擊精準度。俄方提供北韓的導引定位系統類似俄軍可攜載核彈頭的伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈系統所使用規格。儘管KN-23性能仍不如伊斯坎德，卻已相當接近，如今打擊誤差僅數百公尺。

這名軍官說：「如果我是南韓人，我會認真思考這件事。」

烏克蘭「國家戰略研究所」（National Institute forStrategic Studies）的飛彈專家伊札克（Oleksii Yizhak）告訴「泰晤士報」，北韓的飛彈已足以對美國的愛國者（Patriot）防空飛彈構成挑戰。