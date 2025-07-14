俄羅斯：烏克蘭無人機攻擊札波羅熱核電廠訓練中心

位於烏克蘭境內、俄羅斯控制的札波羅熱核電廠（ZaporizhzhiaNuclear Power Plant）管理機構今天表示，烏克蘭昨晚派出無人機，攻擊核電廠的1個訓練中心。

路透報導，該機構在通訊軟體Telegram發文稱：「敵方出動3架無人機」，但並未造成「嚴重」損壞。

聯合國旗下的國際原子能總署（IAEA）13日也證實，當晚在這座電廠聽到數百次小型武器射擊聲。

俄軍2022年2月全面入侵烏國的頭幾週內就占領札波羅熱核電廠。雙方經常指控對方開火射擊，或採取其他可能引發核事故的行動。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，雖然目前並未正常運作，但仍需要電力以冷卻核燃料。

電廠管理機構透過聲明表示，核電廠會「繼續正常運作，並採取所有必要的安全預防措施」。