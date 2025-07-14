烏克蘭志工攜300毛孩撤離：我的家毀了 但不能拋下牠們

戰火之中，受苦的不僅是人類，數萬隻流離失所的動物也亟待援助。俄軍步步逼近烏東城鎮，烏克蘭動物志工彼得羅娃（Nataliia Petrova）攜300多隻動物收容所的犬貓，由戰區撤離，輾轉抵達基輔。在志工團體協助下，她為牠們找到了暫時安身之所，搭建了簡易犬舍，為戰火下的生命帶來一絲慰藉。

自2024年春，俄軍持續向頓內茨克州（Donetsk）戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，又稱紅軍城）推進，鄰近7公里的米爾諾格勒（Myrnohrad）也遭波及。彼得羅娃在當地經營一間動物收容所，照顧被棄養或患病的犬貓。隨砲火日益迫近，她所居社區遭受至少6次空襲。「我的家已經被毀了」，她語帶哽咽表示，儘管水電中斷、生活條件惡化，她仍選擇留下，與收容動物共存亡。

直至去年9月，當地一座肉食加工廠遭地對空飛彈摧毀，迫使彼得羅娃決定撤離。「我們靠著那家工廠才能維生，供給飼料。但當它被炸毀後，我們連最後的食物都沒了。」

她與志工合力租下雙層牲口運輸車，兩度往返將300多隻犬貓送往基輔。「那是一段極其艱難的旅程。」她回憶，歷時17小時，車內充滿驚恐與不安的動物，車外則是砲聲隆隆、無人機呼嘯與爆炸頻傳。

●戰火下的無聲傷患

根據2023年初烏克蘭社會學研究中心統計，全國共有510間動物收容所，收容約2萬5000隻狗與1萬9000隻貓。戰爭爆發後，志工人力需求大增6成，前線地區收容需求更是倍增，許多寵物因飼主撤離被迫留在原地。

「我們沒有選擇，除了救自己，也得救牠們。」彼得羅娃說，撤離當時，她將收容所內及周邊遭遺棄的動物一併帶走，「這是我們作為照顧者必須承擔的責任。」

現年53歲的彼得羅娃，起初因救助一隻在街頭遭車撞的大狗而踏入動保行列，後成為市內收容所管理者。多年來，她親自餵養、投藥、照料每一隻動物，了解每隻狗的個性與故事。

「我把牠們逐一從另一個世界中拉回來，我給予牠們新的生命。」她說，「這裡並沒有平凡的狗，每一隻狗都帶著自己的問題。」

她能一一叫出牠們的名字：如脊椎受傷、腿部癱瘓的克絲莎（Ksiusha），雙眼異色的索菲亞（Sofia），還有在撤離途中走失、最終奇蹟般尋回的烏姆卡（Umka）。「我花了半年，終於在一段模糊影片中認出牠，才得以團聚。」

「我的父親過世了，母親過世了，丈夫也不在了，只有這些動物陪在我身邊。」她感觸地說：「是牠們讓我繼續活著，給我力量與精神支撐，是我存在的理由。」

●廢棄馬廄成臨時家園

目前，他們暫居基輔西郊塔拉西夫希納（Tarasivshchyna）一處廢棄馬廄，作為臨時庇護所。297隻狗、75隻貓擠在簡陋空間內，但馬廄缺乏通風與分隔設施，許多狗隻只能同籠而居，情況堪憂。

志工組織Brave to Rebuild自去年9月起，每週至少一次協助彼得羅娃搭建犬舍。他們利用回收木材與鐵枝，在倉庫旁空地建起4排、共77間木造犬舍。

項目負責人瑪莉亞（Mariia）表示，Brave to Rebuild團隊接受來自各地不同組織的重建請求，多數志工負責中小型修繕工程，包括拆除遭俄軍擊毀的建築結構。她說，未來也將舉辦「清潔日」活動，進一步強化犬舍空間，「我們需要修補這些破洞，因為狗狗會咬牆面或木板。」

才25歲的維塔利（Vitaly），動工時一絲不苟、手腳俐落，因他自2022年10月烏軍收復基輔地區後便加入行列。「那時很多房屋被炸爛，到處需要人手。我想靠雙手讓這片土地重新站起來。」即使去年被徵召入伍，只要有假期，他仍選擇回來參與志工行動。

「沒有這些志工，我們（國家）撐不下去。」維塔利感慨地說，每人盡一份力，有人捐款，有人施工，有人搬運，「一起走是很重要，互助才能團結，唯有團結，才能創造出社會。」

●自由的味道

犬舍工程進入尾聲，當動物們搬進新居時，現場氣氛溫馨。有些狗立即小便紓壓，有的尿在彼得羅娃身上，讓她哭笑不得。她解釋，牠們被困太久，如今終於感受到自由與安全，才「放鬆解放」。

收容動物暫獲安置，未來重建仍面臨諸多挑戰。收容所面臨經費與人力雙重短缺，飼料不足之際，彼得羅娃只能每天親自熬煮糊食餵養動物。

「我已經53歲了，現在的工作量對我來說真的有點吃力，要煮食、要搬水，所有的事情都只有我一個人、靠這雙手來做。」儘管如此，她仍懷抱願景，希望未來能設置簡單的獸醫診室，並打造可供動物洗澡與理毛的空間，提供更完整的照護。

然而，對她而言，最殷切的盼望依舊是：「我只希望戰爭能結束。」話音未落，她的眼淚悄然滑落。