俄烏戰爭再掀波瀾 金正恩：北韓無條件支持俄

俄羅斯外交部長拉夫羅夫正在北韓進行為期三天的訪問。北韓官媒十三日報導，領導人金正恩對拉夫羅夫表示，平壤準備「無條件支持」莫斯科為解決烏克蘭衝突所採取的一切行動。韓聯社報導，南韓軍方十三日消息顯示，北韓持續供應俄羅斯砲彈，若以一五二公厘口徑的砲彈計算，供貨量約達一千二百萬枚。

路透報導，在俄烏戰爭中，北韓已向俄國提供軍隊和武器，並承諾將提供更多軍事支持，幫助莫斯科推進戰事。

南韓國防部國防情報本部十三日提交給國會的資料中推測，北韓近年送往俄國的砲彈貨櫃總計有超過二萬八千個，估計砲彈數量約達一千二百萬枚。

韓聯社報導，北韓在俄國二○二二年二月侵烏後，提供俄國砲彈、飛彈和榴彈砲等武器，甚至派軍馳援。烏軍曾估算，北韓派遣超過一萬四千名官兵援俄。北韓也在今年四月首度證實派兵一事。

北韓與俄羅斯去年簽署一項包含「共同防禦條款」的軍事合作協議，金正恩如今在北韓東部濱海城市元山會見拉夫羅夫，承諾在此架構下進一步合作。俄朝外長目前在此地舉行第二次戰略對話。

根據北韓中央通信社報導，金正恩告訴拉夫羅夫，北韓準備「無條件支持與鼓勵」俄羅斯領導層，為解決烏克蘭危機根源所採取的一切措施。

另一方面，日本放送協會（ＮＨＫ）報導，北韓和中國已同意恢復兩國首都間的旅客列車服務。受新冠疫情影響，該列車運營在二○二○年一月暫停。多名熟悉中朝關係的消息人士透露，中朝鐵路部門已同意在近期重啟平壤至北京之間的鐵路服務。目前進行最後調整，預計最早將於八月恢復運行。

ＮＨＫ報導，自五月以來，北韓官員赴中國考察和培訓的次數也有增加。一位未具名的專家分析，中朝兩國關係已經出現改善的跡象，但須要謹慎判斷重啟兩國關係是否意味著兩國關係的全面轉變。

報導稱，北韓正迅速通過軍事合作等方面，深化與俄羅斯的關係。金正恩此前已派出一萬多名軍人支援俄軍作戰。平壤也承諾派遣約六千名軍事工程師和建築工人，協助俄羅斯邊境庫爾斯克地區的重建工作。

一些觀察人士說，北韓正與中國保持距離，因為北京的立場是執行聯合國安理會對平壤核計畫的制裁。