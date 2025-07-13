烏克蘭安全局擊斃俄羅斯特務 疑為射殺烏國上校遭通緝

烏克蘭安全局表示，烏國情報人員今天於基輔州擊斃數名俄羅斯聯邦安全局旗下特務，這些死者涉嫌在近日開槍射殺烏克蘭安全局一位上校而遭到通緝。

路透社報導，烏克蘭安全局（SBU）透過聲明指出，這項行動目標是逮捕俄羅斯聯邦安全局（FSB）特務，烏方相信這些特務是烏克蘭安全局上校佛洛尼奇（Ivan Voronych）本月10日在首都基輔遭槍殺的幕後黑手。

烏克蘭安全局在通訊軟體Telegram發布的聲明寫道：「今天早上執行一項特別行動，期間俄羅斯聯邦安全局特務小組人員展開抵抗，因此他們被擊斃。」

俄羅斯當局目前未公開評論烏方今天的行動。這場行動類似烏克蘭在俄烏戰爭3年多期間對俄國高階軍事官員執行的暗殺，讓莫斯科當局龐大的情報機構處境尷尬。

烏克蘭安全局指稱，有兩人涉嫌殺害佛洛尼奇，為一男一女，但安全局沒有透露今天有多少位疑似俄羅斯聯邦安全局特務遭擊斃。