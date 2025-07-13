金正恩：解決烏克蘭衝突 北韓將「無條件支持」
北韓與俄羅斯外長舉行高層戰略會談之際，北韓官媒今天報導，領導人金正恩對俄羅斯外交部長拉夫羅夫說，平壤準備「無條件支持」莫斯科為解決烏克蘭衝突所採取的一切行動。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）正在北韓進行為期3天的訪問。
路透社報導，在俄烏戰爭中，北韓已向俄國提供軍隊和武器，並承諾將提供更多軍事支持，幫助莫斯科推進戰事。
北韓與俄羅斯去年簽署一項包含「共同防禦條款」的軍事合作協議，金正恩如今在北韓東部濱海城市元山會見拉夫羅夫，承諾在此架構下進一步合作。兩國外長目前在此地舉行第2次戰略對話。
根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩告訴拉夫羅夫說，兩國為了因應全球地緣政治局勢劇變所採取的行動，將對世界和平與安全做出巨大貢獻。
北韓中央通信社指出：「金正恩重申，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）準備無條件支持與鼓勵俄羅斯領導層為解決烏克蘭危機根源，所採取的一切措施。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言