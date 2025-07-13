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金正恩：解決烏克蘭衝突 北韓將「無條件支持」

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
北韓國家領導人金正恩。（路透）
北韓國家領導人金正恩。（路透）

北韓與俄羅斯外長舉行高層戰略會談之際，北韓官媒今天報導，領導人金正恩對俄羅斯外交部長拉夫羅夫說，平壤準備「無條件支持」莫斯科為解決烏克蘭衝突所採取的一切行動。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）正在北韓進行為期3天的訪問。

路透社報導，在俄烏戰爭中，北韓已向俄國提供軍隊和武器，並承諾將提供更多軍事支持，幫助莫斯科推進戰事。

北韓與俄羅斯去年簽署一項包含「共同防禦條款」的軍事合作協議，金正恩如今在北韓東部濱海城市元山會見拉夫羅夫，承諾在此架構下進一步合作。兩國外長目前在此地舉行第2次戰略對話。

根據北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩告訴拉夫羅夫說，兩國為了因應全球地緣政治局勢劇變所採取的行動，將對世界和平與安全做出巨大貢獻。

北韓中央通信社指出：「金正恩重申，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）準備無條件支持與鼓勵俄羅斯領導層為解決烏克蘭危機根源，所採取的一切措施。」

金正恩 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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