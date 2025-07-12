對普亭太失望？川普考慮首次批准金援烏克蘭 暗示俄國某種訊號

哥倫比亞廣播公司（CBS）12日引述多名外交消息人士說法，指美國總統正考慮批准自1月就任以來，首次向烏克蘭提供新援助資金。

消息人士暗示，這筆新資金目的在於向俄國傳遞某種訊號。俄國近日對烏克蘭發動大規模無人機與飛彈攻擊。烏克蘭表示，俄國本周發動自2022年2月全面入侵以來最大規模的無人機攻擊，而這是對基輔與其他城市發動一系列的空襲中最新的一波。

川普本周稍早也暗示，計畫向烏國提供更多防禦性武器。就在數日前，川普政府才暫停部分武器輸送，1名白宮官員稱此舉是全球軍備轉移審查的一部分。

CBS說，要金援烏克蘭資金的來源還不清楚，但美官員表示川普手上還握有拜登時期留下的38.5億美元之「總統撥款授權」（presidential drawdown authority），可用於提供烏國美製軍事裝備；另有前官員說，總統也有權扣押約50億美元的俄國海外資產，並將這些資金直接用在烏克蘭。

俄國近日引起川普的憤怒，川普上周向記者說他對與俄國總統普亭的通話「非常失望」，後來還暗示俄國對烏克蘭的打擊恐促使其向烏克蘭運送更多武器。他在8日的內閣會議上向記者說，「我們要向烏克蘭運送一些防禦性武器，我已經批准了」。

與此同時，川普也敦促歐洲國家更多地援助烏克蘭。北約11日向CBS表示，成員國正合作將美製彈藥與防空系統「緊急」運往烏克蘭，但拒絕透露是否已建立新機制。外交消息人士透露，前一天川普與北約秘書長呂特談話，討論歐洲夥伴購買美製裝備的事宜。

川普10日接受NBC新聞採訪時暗示，北約將自美國買武器然後轉交烏克蘭，這象徵北約政策重大轉變，因為過去作為機構的北約從未直接向非成員國烏克蘭提供武器，而是北約個別成員自行援助烏克蘭。

美國務卿魯比歐11日在馬來西亞的記者會上被問及北約計畫，並拒絕透露細節，僅說「烏克蘭需要一些系統是歐洲無法製造的，他們必須從美國購買」。