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俄軍597架無人機26枚飛彈襲烏克蘭 釀至少4死

中央社／ 基輔12日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍發射26枚巡弋飛彈，並出動597架攻擊無人機，其中超過一半是「見證者」（Shahed）無人機。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍發射26枚巡弋飛彈，並出動597架攻擊無人機，其中超過一半是「見證者」（Shahed）無人機。美聯社

烏克蘭當局今天指出，俄羅斯軍隊於夜間發射26枚飛彈並出動597架無人機襲擊烏國各地，造成至少4人喪命。

法新社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已持續3年多，近幾個月來基輔與莫斯科當局都加強了空襲力道，美國主導的停火談判則陷入停滯。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍發射26枚巡弋飛彈，並出動597架攻擊無人機，其中超過一半是「見證者」（Shahed）無人機。

烏克蘭空軍聲稱，已擊落319架「見證者」無人機和25枚飛彈，另有1枚飛彈和大約20架無人機擊中「5處地點」，但空軍沒有詳細說明。

澤倫斯基提到，俄軍空襲烏克蘭西部切爾諾夫策州（Chernivtsi），導致當地至少2人死亡、20人受傷。

烏克蘭地方當局指出，同樣位於西部的利維夫州（Lviv）有6人受傷，東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）有2人殞命，東北部哈爾科夫州（Kharkiv）則有3人受傷。

澤倫斯基今天還呼籲西方盟邦對莫斯科當局實施新制裁，以阻止俄軍近來屢創紀錄的大規模空襲。

莫斯科 烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 俄烏戰爭

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