南韓成美國盟友「重要武器供應國」 大客戶卻面臨戰爭邊緣

美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，波蘭根據2022年簽署的協議向南韓採購第二批180輛戰車，讓該國最終擁有近1000輛裝甲車，不但擴充其軍火庫，也凸顯波蘭正以歐洲重要軍事力量之姿崛起，而南韓也成為其主要武器供應商，特別是全球發生的戰爭正耗盡美國武器庫存，南韓對美國盟友更是重要武器供應國。

俄國此時也加強對烏克蘭的攻擊力道，部分攻擊已達到烏克蘭西部邊境距離波蘭領土100英里的範圍內。自俄國侵入烏克蘭以來，華沙持續增加國防預算，購買新武器，也協助基輔防禦俄國攻勢。作為與烏克蘭接壤的北約成員國，若俄國領導人普亭決定擴張侵略至烏國以外，波蘭將成為北約第一道防線。

波蘭這波交易計畫的總金額約67億美元，還包括為波蘭陸軍提供80輛支援載具、彈藥、後勤與訓練包。負責監督首爾對外軍售的南韓防衛事業廳（DAPA）表示，這筆K2主戰車交易由南韓國防巨擘現代樂鐵在南韓生產，並在波蘭建立一條生產線以生產波蘭版本的K2PL。K2主戰車為全球最先進的戰車之一。

波蘭國防部在社群媒體「X」的宣布，180輛戰車中將有60輛在波蘭製造，新合約中的首批30輛南韓生產的戰車預計明年運抵波蘭。

CNN說，根據2022年兩國簽署協議，波蘭將獲得180輛K2。現代樂鐵說，除45輛外的其餘車輛已全數交付，剩餘車輛預計年底抵達波蘭。這份協議被視為南韓有史以來最大的海外國防協議，波蘭國防部當時表示，協議共包括980輛K2、648門K9裝甲榴彈砲及48架FA-50戰鬥機。這些裝甲車將用於對抗俄國蘇聯時期的戰車。

華府智庫「威爾遜中心」今年３月的報告稱，波蘭向烏克蘭提供300多輛戰車與350多輛步兵戰鬥車及裝甲運兵車。

在俄國加強對烏克蘭的無人機攻擊力道後，波蘭最近一直處於緊張狀態。俄國無人機對烏克蘭西北部城市盧茨克（Lutsk）發動猛攻，迫使華沙戰機緊急出勤。盧茨克距離波蘭邊境約50公里。

北約在4月的報告也說，面對俄國威脅，波蘭努力大幅度地增加國防預算，已從2022年占GDP的2.7%成長到2025年預計4.7%。在所有北約盟國中，波蘭國防支出占其GDP的比例最高。

波蘭購買南韓武器是為了迅速填補捐贈烏克蘭的產生的缺口。威爾遜中心的報告也說波蘭「可謂已成為歐洲最強大的軍事強國」。

但智庫蘭德公司認為波蘭許多軍購案是「是透過向裝備供應國直接貸款來取得融資，若無法獲得貸款，市場的融資成本恐過高，無法將協議轉化為有拘束力的合約」。波蘭也面臨招募挑戰，未來10年內軍隊人數需要增加近50%。

另根據斯德哥爾摩國際和平研究所數據，過去5年以來南韓已成為全球第十大武器出口國。在2024年，波蘭取得南韓46%的軍事出口，其次是菲律賓（14％）、印度（7%）。

隨著俄烏戰爭與以色列在加薩走廊戰爭的持續發酵，美國對烏軍與以軍的軍援正耗乾其武器庫存。據華府智庫史汀森研究中心2024年報告，南韓愈來愈變成美國盟友在武器需求上的選項，首爾的軍火產業未來對華府可能變得重要。