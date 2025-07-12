烏克蘭確認美恢復軍援 美特使凱洛格將訪基輔

烏克蘭總統澤倫斯基11日晚間表示，已確認美國恢復對烏克蘭軍事援助，並指出烏國軍方將與美國烏克蘭事務特使凱洛格展開合作。烏媒報導，凱洛格預定下週一（14日）抵達基輔，展開為期一週的訪問，恰與美國總統川普同日針對俄羅斯發表「重大聲明」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中表示，「根據各方報告，軍援運送作業已重新啟動。」他指出，烏方近日接獲來自美國與歐洲盟友高層的政治訊息，內容積極正面。

他也強調，烏克蘭正與夥伴國密切協作，提升本國武器生產能力，並優先強化防空系統配置，預期未來對俄羅斯的制裁措施亦將持續加重。

美國國防部本月2日以「確保國內彈藥庫存充足」為由，暫停部分對烏軍援，引發關注。多家媒體報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未事先知會白宮即下令暫停武器運送，引發行政部門內部疑慮。

澤倫斯基另表示，預計下週將與美方持續展開軍事層級協商，並與凱洛格保持密切聯繫。根據烏克蘭媒體Novyny Live報導，凱洛格證實將於14日起訪問烏克蘭，停留一週。

澤倫斯基日前出席於義大利羅馬舉行的烏克蘭重建會議，期間曾與凱洛格（Keith Kellogg）會面，雙方就美製武器採購及聯合軍工合作進行討論。英、法主導成立的「志願者聯盟」10日召開線上峰會，美國代表首次參與會議。

另一方面，川普近日宣布，美方將透過北大西洋公約組織（NATO）提供烏克蘭軍援，並預告14日將針對俄羅斯發表「重大聲明」。川普近期對俄方立場轉趨強硬，除公開批評總統蒲亭（Vladimir Putin）言行虛偽，更首次在其任內明確承諾對烏軍事支援。