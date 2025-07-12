快訊

輕颱百合將生成對台影響曝 不排除下周末又有颱風靠近

手機特價優惠來換機！三星甜降7010元、蘋果iPhone 16 Pro現賺4510元

114分科測驗／數乙初登場、文組生今決戰 必知事項一次看

烏克蘭確認美恢復軍援 美特使凱洛格將訪基輔

中央社／ 基輔12日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基11日晚間表示，已確認美國恢復對烏克蘭軍事援助，並指出烏國軍方將與美國烏克蘭事務特使凱洛格展開合作。烏媒報導，凱洛格預定下週一（14日）抵達基輔，展開為期一週的訪問，恰與美國總統川普同日針對俄羅斯發表「重大聲明」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在例行談話中表示，「根據各方報告，軍援運送作業已重新啟動。」他指出，烏方近日接獲來自美國與歐洲盟友高層的政治訊息，內容積極正面。

他也強調，烏克蘭正與夥伴國密切協作，提升本國武器生產能力，並優先強化防空系統配置，預期未來對俄羅斯的制裁措施亦將持續加重。

美國國防部本月2日以「確保國內彈藥庫存充足」為由，暫停部分對烏軍援，引發關注。多家媒體報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）未事先知會白宮即下令暫停武器運送，引發行政部門內部疑慮。

澤倫斯基另表示，預計下週將與美方持續展開軍事層級協商，並與凱洛格保持密切聯繫。根據烏克蘭媒體Novyny Live報導，凱洛格證實將於14日起訪問烏克蘭，停留一週。

澤倫斯基日前出席於義大利羅馬舉行的烏克蘭重建會議，期間曾與凱洛格（Keith Kellogg）會面，雙方就美製武器採購及聯合軍工合作進行討論。英、法主導成立的「志願者聯盟」10日召開線上峰會，美國代表首次參與會議。

另一方面，川普近日宣布，美方將透過北大西洋公約組織（NATO）提供烏克蘭軍援，並預告14日將針對俄羅斯發表「重大聲明」。川普近期對俄方立場轉趨強硬，除公開批評總統蒲亭（Vladimir Putin）言行虛偽，更首次在其任內明確承諾對烏軍事支援。

軍援 烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

與川普通話 澤倫斯基要求更多「愛國者」 德國願意埋單

非常不爽普亭！川普向澤倫斯基保證「增加對烏克蘭軍援」

川普承諾提供更多武器 澤倫斯基將會見美特使

美烏見面了！川普晤澤倫斯基50分鐘內容曝光 烏方稱「很滿意」

相關新聞

上任首次 川普：將透過北約軍援烏克蘭

美國總統川普十日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時說，美國、北約（ＮＡＴＯ）和烏克蘭間達成運送武器的新協議細節，由美國向北...

烏克蘭確認美恢復軍援 美特使凱洛格將訪基輔

烏克蘭總統澤倫斯基11日晚間表示，已確認美國恢復對烏克蘭軍事援助，並指出烏國軍方將與美國烏克蘭事務特使凱洛格展開合作。烏...

英法揪團「志願者聯盟」援烏 美特使露臉

英法主導組建的軍援烏克蘭「志願者聯盟」十日召開視訊峰會，美國首次有代表參加，包括美國總統的烏克蘭特使凱洛格。

無人機猛攻基輔 CNN：俄戰術明顯改變「未來每次恐千架」

多達400架俄羅斯無人機10日晚從四面八方湧入烏克蘭首都基輔，俄軍還發射18枚飛彈，造成至少2死、10餘人受傷。美國有線...

烏克蘭需要愛國者飛彈 魯比歐：盼說服北約國提供

美國國務卿魯比歐10日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，烏克蘭需要更多愛國者飛彈，美國希望說服部分北約國家提供他們的愛國者飛...

俄派愈來愈多無人機空襲烏克蘭 專家：預計秋季前每次將派逾千架空襲

俄羅斯近期空襲烏克蘭派出的無人機數量日益增加，不斷創下俄烏開戰以來新高。俄軍8日晚間出動728架無人機與13枚飛彈空襲烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。