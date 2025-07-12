英法揪團「志願者聯盟」援烏 美特使露臉

英法主導組建的軍援烏克蘭「志願者聯盟」十日召開視訊峰會，美國首次有代表參加，包括美國總統的烏克蘭特使凱洛格。

該聯盟三月在英國倫敦正式成立，目標在俄羅斯與烏克蘭日後達成某種停火協議後，在烏克蘭境內協助穩定情勢。參與該聯盟的卅多國可透過派駐部隊和支援後勤等方式貢獻一己之力，英法則扮演領導角色並提供駐防烏克蘭的主力部隊。

然而根據該聯盟的計畫，不直接參與前述戰後相關作為的美國需為該聯盟提供後盾，但美方至今未給予相關保證。

英國首相府在前述視訊峰會後表示，該聯盟將在巴黎新成立由英法三星將領（中將）領導的常設多國行動總部，並在一年後由倫敦的另一個總部接手輪值。

未來一旦正式啟動對烏軍事部署，該聯盟將在烏克蘭基輔設立由英國二星將領（少將）領導的協調小組。英法兩國軍方近來赴烏克蘭執行偵察任務，實地了解烏克蘭需求。與會各方也就該聯盟的軍事指揮架構達成共識，並決議相關規畫和準備應持續常態推行，以確保俄烏一停戰，該聯盟幾天內即可部署名為「烏克蘭多國部隊」的維和部隊。

另外，在馬來西亞吉隆坡出席東協（ＡＳＥＡＮ）外長會議的美國國務卿魯比歐十日與俄國外長拉夫羅夫在場邊會晤。魯比歐說，拉夫羅夫對俄烏戰爭提出新想法，「不是什麼新方法，而是新想法或新概念，我會帶回去與總統討論」。

魯比歐還說，這不是能自動帶來和平的方案，但有可能為一條道路打開大門。他也表示，「我附和總統說的，對（俄烏和談）缺乏進展感到失望又沮喪」。他並批評俄方缺乏「彈性」。