上任首次 川普：將透過北約軍援烏克蘭

美國總統川普十日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時說，美國、北約（ＮＡＴＯ）和烏克蘭間達成運送武器的新協議細節，由美國向北約運送這些武器，北約再將武器轉交烏克蘭，並由北約百分之百支付武器的費用。他還說，十四日將有對俄羅斯的「重大聲明」。但他未多做詳述，可能是加碼對俄制裁。

路透十日引述消息人士報導，川普政府將根據總統撥款權（ＰＤＡ），從美國軍火庫存中挑選部分武器運交烏克蘭，可能相當三億美元（約台幣八十八點四億元）。這將是川普第二任以來，首度動用此一權力運送武器援烏。

ＰＤＡ則讓美國總統在緊急情況下，可從武器庫存中調撥武器協助盟友。自川普一月回任以來，僅運送前總統拜登授權的武器援烏。一月卸任的拜登則常動用此一權力援烏。美國對烏克蘭的ＰＤＡ還有卅八點六億美元（約台幣一一三八億元），上次動用已是拜登卸任前夕的一月九日批准的五億美元撥款。

前述消息人士還說，這批武器可能包含愛國者攔截飛彈和進攻型的中程火箭。五角大廈及白宮均尚未對此置評。

美國國務卿魯比歐日前也在受訪時說，西方國家國防生產力有狀況，不只美國，歐洲亦復如此；烏克蘭需要更多愛國者飛彈，許多歐洲國家都擁有這種飛彈，但他們都不想提供，「我希望這能有所改變」。

魯比歐還說，若烏克蘭真的受到歐洲各國重視，那歐洲國家理應願意分享他們目前用不到的飛彈；美國希望能說服部分北約盟國提供這種飛彈給烏克蘭。

另外，共和黨籍聯邦參議員葛理漢與民主黨籍同僚布魯曼索，十日向基輔及歐洲盟友簡報兩人共同支持的一項制裁俄國的跨黨派新法案。該法案要求美國政府對仍持續買俄國石油、天然氣、鈾與其他產品的國家徵百分之五百的關稅，主要鎖定中國大陸與印度等國。中印等國約占俄國能源貿易量的七成，並資助莫斯科大部分的侵烏戰爭開銷。

英國首相施凱爾與國是訪問英國的法國總統馬克宏十日則在英國倫敦舉行第卅七屆英法峰會，會後共同發表「諾斯伍德宣言」。該宣言還提到，英法雖各自擁有獨立的核武力，但可加以協調運用，雙方將建立「核領導小組」，就相關政策、能力及行動進行聯合指揮協調。這是英法二國史上首度確認在核嚇阻上合作。法新社同日報導說，英法旨在藉此向俄國發出強烈信號。