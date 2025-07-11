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川普：將透過北約援烏 7/14就俄國發表重大聲明

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國會透過北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供武器，他另將於本月14日針對俄羅斯發表「重大聲明」。

路透社報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，川普近來為了終結俄烏戰爭缺乏進展一事表達對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的不滿。

川普向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，「我想我會在週一（14日）就俄羅斯發表重大聲明」，不過沒有詳加說明。

川普還談到美國、北約盟國與烏克蘭之間一項關於美方武器交付的新協議。

川普說：「我們將交付武器給北約，而北約將為這些武器付款，而且是100%全額買單。所以我們要做的是輸出武器給北約，北約再把武器交出去（給烏克蘭），然後北約為這些武器出錢。」

消息人士指出，川普的團隊將根據「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority），從庫存中挑選部分武器運往烏克蘭，價值可能在3億美元上下，這將是川普自重返白宮以來首度動用這項權力運送武器給烏克蘭。

「總統撥款權」允許總統在緊急情況下，從庫存中調撥武器來協助盟友。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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