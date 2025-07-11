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烏克蘭情報部門上校光天化日下遭槍殺 凶手逃離

中央社／ 基輔10日綜合外電報導

根據烏克蘭官方說法與路透社查證過的影片，一名烏克蘭高級安全官員今天在基輔（Kyiv）一個住宅區停車場被射殺。凶手隨後在光天化日之下徒步逃離。

路透社報導，基輔警方說，正在辨認槍手身分，且「正採取行動追捕他」。官員透露，受害者是烏克蘭安全局（SBU）上校。

烏克蘭安全局表示，已針對其員工在基輔南部霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）的謀殺案展開刑事調查。烏克蘭安全局是一個龐大的對內情報機關，有數以千計雇員。

烏克蘭安全局原本的職責是維護安全及進行反間諜工作，但自2022年俄羅斯入侵以來，此部門也在暗殺及破壞任務等針對莫斯科當局的特種行動中扮演重要角色。

這類行動包括一次代號為「蜘蛛網」（Spider'sWeb）的無人機特別任務，內容是利用無人機打擊距離烏克蘭數百英里的俄羅斯戰略飛機基地，以及一次在莫斯科運用藏在機車裡的炸彈暗殺俄羅斯高級將領的任務。

烏克蘭安全局及警察部門均沒有提到本次基輔謀殺案的可能動機。

安全局在聲明中說：「安全部門和國家警察正採取廣泛措施來釐清所有犯罪細節，並將凶手繩之以法。」

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述消息人士說法報導，凶手用手槍擊發5槍；報導指受害者為烏克蘭安全局上校佛洛尼奇（Ivan Voronych）。

一些親克里姆林宮的軍事部落客為佛洛尼奇之死歡呼。俄羅斯戰地記者寇茨（Alexander Kots）說，他希望是俄羅斯安全單位策劃了本次謀殺，「敵人必然在自己的領土上感到恐懼」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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