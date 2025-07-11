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美議員推新法案制裁俄 挺烏克蘭兼嚇阻中國犯台

中央社／ 羅馬10日綜合外電報導

美國聯邦參議員提出一項對俄羅斯制裁的跨黨派新法案，他們今天向烏克蘭和歐洲盟邦簡報這項立法行動，展現支持烏克蘭的決心，並表示這項法案也將有助嚇阻中國犯台野心。

美聯社報導，由共和黨參議員葛蘭姆（LindseyGraham）與民主黨參議員布魯門塔（RichardBlumenthal）共同支持的這項法案，要求對仍持續購買俄羅斯石油、天然氣、鈾與其他出口產品的國家課徵500%的關稅，主要針對中國與印度等國。這些國家約占俄羅斯能源貿易量的7成，並資助俄羅斯大部分的戰爭開銷。

葛蘭姆與布魯門塔在羅馬接受美聯社訪問時表示，他們希望能在8月休會前將法案提交參議院表決。他們今天表示，深信這項立法將賦予美國總統川普所需的工具與彈性，迫使俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）透過談判結束戰爭。

葛蘭姆說：「我們對俄羅斯的制裁不會再像打地鼠一樣。我們要針對他（蒲亭）的客戶群下手，我認為這正是歐洲各國最為樂見。」

布魯門塔說：「這不僅是我們現行策略的延續，而是一個真正的轉捩點。這項法案會真正扭轉局勢，因為是在向蒲亭宣告『我們將直接打擊你的要害』。」

葛蘭姆與布魯門塔在羅馬向「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）成員簡報。志願者聯盟由30多個國家組成，準備在敵對行動結束後派遣部隊維持烏克蘭和平。這次會議是美國首次參加，並在烏克蘭重建會議場邊舉行。

葛蘭姆與布魯門塔表示，這項立法還將對中國產生嚇阻作用，遏制中國對台灣的野心。葛蘭姆指出，中國若因支持俄羅斯而面臨巨大經濟打擊，對台海議題來說可謂「一次試驗」。

布魯門塔說：「對中國而言，另一個重要教訓是，一個兵力與武器都處於劣勢的小國，也能取勝。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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