盧比歐、拉夫羅夫就烏戰對話 俄方獻策美方審慎評估

在華府批評莫斯科缺乏「彈性」之際，美俄雙方表示，美國國務卿盧比歐與俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天會面，就烏克蘭戰爭進行「坦誠」對話。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）指出，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分享解決俄烏衝突的新想法。盧比歐承諾將向總統川普匯報，但對取得突破的可能性輕描淡寫帶過。

美俄外長會面前數小時，莫斯科已連續兩晚猛烈轟炸基輔，聯合國表示遭俄軍攻擊的罹難者人數攀升至3年來最高。

川普本週指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭議題上「胡說八道」。值得一提的是，川普曾促使交戰的俄烏3年以來首度展開談判。

儘管與蒲亭多次通話，但川普促成停火的努力仍未能從克里姆林宮爭取到任何讓步。

盧比歐告訴記者，拉夫羅夫針對俄烏衝突提出「新」想法，但未透露細節。

盧比歐說：「這不是什麼新方法，而是一個新想法或新概念，我會帶回去與總統討論。」

他還說，這不是能「自動帶來和平」的方案，「但有可能為一條道路打開大門」。

盧比歐表示：「我附和總統所說的話，對於缺乏進展感到失望又沮喪。」他還批評莫斯科欠缺「彈性」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）回應法新社提問時表示，美國將運送更多武器給基輔，他已經掌握武器運抵的「具體日期」。

英法領導人同時宣布，他們已準備好在俄烏停火後，在烏克蘭部署維和部隊。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）說，他已與川普通話，並與「盟友緊密合作，確保烏克蘭獲得所需援助」。