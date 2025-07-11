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傳川普將動用總統撥款權 向烏克蘭運送武器

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

兩名知情人士今天表示，美國總統川普自重返白宮以來將首次動用「總統撥款權」向基輔輸送武器，顯示川普對保護烏克蘭產生新的興趣。

路透社報導，消息人士說，在俄羅斯全面入侵烏克蘭3年多後，川普的團隊將根據「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority, PDA），從庫存中挑選出部分武器運往烏克蘭，價值可能在3億美元上下。

川普8日表示，美國將向烏克蘭運送更多武器，以協助烏國抵禦俄羅斯日益加劇的軍事擴張。

消息人士說，這批武器可能包括防禦型愛國者（Patriot）飛彈和進攻型中程火箭，但具體有哪些裝備尚未確定。其中一名消息人士指出，這將在今天的會議中討論。

「總統撥款權」允許總統在緊急情況下，從庫存中調撥武器來協助盟友。而目前為止，川普政府只輸送前總統拜登授權的武器給烏克蘭。拜登是基輔的堅定支持者，先前經常動用總統撥款權。

五角大廈和白宮尚未回覆路透社的置評要求。

美國對烏克蘭的「總統撥款權」還餘38.6億美元，最近一次動用是拜登於1月9日授予的5億美元撥款。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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