俄製無人機侵入領空墜毀未釀傷亡 立陶宛調查

立陶宛國家邊防局10日通報，一架飛行物從白俄羅斯進入立陶宛領空，被偵測後不久自行墜毀。軍方隨後證實該飛行物為俄製無人機，所幸未造成人員或財產損害，軍方針對其實際用途展開調查。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛軍方發言人丘尼斯（Gintautas Ciunis）指出，該飛行物是一個由保麗龍和木板組成的裝置，內含電線及其他零件。他強調，這一物體並未對立陶宛構成威脅，目前尚不清楚它的具體用途。

這架飛行物於昨日中午進入立陶宛領空，並在3分鐘內墜毀，落點位於距白俄羅斯邊境約1公里處的舒姆斯卡斯（Šumskas）邊境檢查站。

丘尼斯表示，目前評估有幾種可能情況，包括走私、偵察或測試立陶宛空防系統的反應，也有可能是白俄羅斯軍隊演習中失控的空中靶標。

事件發生時，該飛行物曾被懷疑為俄羅斯在烏克蘭使用的「見證者」（Shahed）無人機。立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）隨後證實，該飛行物是俄製的「非洲菊」（Gerbera）無人機。

她指出，這類無人機具有多種用途，立陶宛正在調查其實際用途，並強調目前沒有證據顯示該飛行物是蓄意進入立陶宛領空。

事件發生後，立陶宛短暫升高警戒級別。執行北約波羅的海防空警備任務（NATO Baltic Air Policing）的戰機從訓練模式進入待命狀態，於飛行物墜毀後解除待命。

政府高層也採取預防措施，立陶宛高層包括總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）、國會議長思科威爾內里（Saulius Skvernelis）一度被護送至避難所。

根據通報的消息，該飛行物墜毀前以約50至60公里的時速飛行，飛行高度約100公尺。立陶宛當局表示事件中無人受傷，也未造成財物損失。

俄羅斯與白俄羅斯預定於9月舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演。薩卡利埃內在臉書發文表示，隨著接近軍演日期，立陶宛邊境可能會發生其他意外事件和挑釁行為。