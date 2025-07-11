快訊

251萬人一早被錢香醒！九檔台股 ETF 發股利、00919最有感

又一位短命首相？英國削減支出引發政治危機

豐原五口命案 3當舖業者列詐欺被告...複訊後均無保請回

俄製無人機侵入領空墜毀未釀傷亡 立陶宛調查

中央社／ 維爾紐斯10日專電

立陶宛國家邊防局10日通報，一架飛行物從白俄羅斯進入立陶宛領空，被偵測後不久自行墜毀。軍方隨後證實該飛行物為俄製無人機，所幸未造成人員或財產損害，軍方針對其實際用途展開調查。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，立陶宛軍方發言人丘尼斯（Gintautas Ciunis）指出，該飛行物是一個由保麗龍和木板組成的裝置，內含電線及其他零件。他強調，這一物體並未對立陶宛構成威脅，目前尚不清楚它的具體用途。

這架飛行物於昨日中午進入立陶宛領空，並在3分鐘內墜毀，落點位於距白俄羅斯邊境約1公里處的舒姆斯卡斯（Šumskas）邊境檢查站。

丘尼斯表示，目前評估有幾種可能情況，包括走私、偵察或測試立陶宛空防系統的反應，也有可能是白俄羅斯軍隊演習中失控的空中靶標。

事件發生時，該飛行物曾被懷疑為俄羅斯在烏克蘭使用的「見證者」（Shahed）無人機。立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）隨後證實，該飛行物是俄製的「非洲菊」（Gerbera）無人機。

她指出，這類無人機具有多種用途，立陶宛正在調查其實際用途，並強調目前沒有證據顯示該飛行物是蓄意進入立陶宛領空。

事件發生後，立陶宛短暫升高警戒級別。執行北約波羅的海防空警備任務（NATO Baltic Air Policing）的戰機從訓練模式進入待命狀態，於飛行物墜毀後解除待命。

政府高層也採取預防措施，立陶宛高層包括總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）、國會議長思科威爾內里（Saulius Skvernelis）一度被護送至避難所。

根據通報的消息，該飛行物墜毀前以約50至60公里的時速飛行，飛行高度約100公尺。立陶宛當局表示事件中無人受傷，也未造成財物損失。

俄羅斯與白俄羅斯預定於9月舉行「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演。薩卡利埃內在臉書發文表示，隨著接近軍演日期，立陶宛邊境可能會發生其他意外事件和挑釁行為。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄派愈來愈多無人機空襲烏克蘭 專家：預計秋季前每次將派逾千架空襲

無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

不滿川普允增援基輔 俄728架無人機、13枚飛彈狂轟烏克蘭

嚇到普亭？川普允增援烏武器 俄「最大規模空襲」射逾700無人機與飛彈

相關新聞

烏克蘭需要愛國者飛彈 魯比歐：盼說服北約國提供

美國國務卿魯比歐10日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，烏克蘭需要更多愛國者飛彈，美國希望說服部分北約國家提供他們的愛國者飛...

俄派愈來愈多無人機空襲烏克蘭 專家：預計秋季前每次將派逾千架空襲

俄羅斯近期空襲烏克蘭派出的無人機數量日益增加，不斷創下俄烏開戰以來新高。俄軍8日晚間出動728架無人機與13枚飛彈空襲烏...

與俄外長會晤 美國務卿：交換烏和談新構想

美國國務卿盧比歐今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面後表示，美國和俄羅斯已針對烏克蘭和平談判的「新構想」交換意見

無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

多達400架俄羅斯無人機今晚從四面八方湧入烏克蘭首都基輔，俄軍還發射18枚飛彈，造成至少2死、10餘人受傷。美國有線電視...

歐盟領袖齊聚挺烏 承諾共籌3400億助重建

烏克蘭重建會議今天在羅馬登場，烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟多國領袖齊聚一堂。義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表...

川普承諾提供更多武器 澤倫斯基將會見美特使

川普承諾將提供更多武器給基輔後，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，他與美國的烏克蘭事務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。