英法主導援烏「志願者聯盟」會議 美國首次參加

英、法主導組建的軍援烏克蘭「志願者聯盟」今天召開視訊峰會，美國首次有代表參加，包括烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）。

視訊與會的另有美國聯邦參議員共和黨籍的葛蘭姆（Lindsey Graham），以及民主黨籍的布魯門塔（Richard Blumenthal）。

志願者聯盟（Coalition of the Willing）今年3月在倫敦宣布成立，目標為在俄羅斯和烏克蘭達成某種停火協議後，在烏克蘭境內協助穩定局勢。參與聯盟的30餘個國家可透過派駐部隊、支援後勤等方式貢獻己力，英、法則扮演領導角色並提供主力部隊。

不過，按原規劃，儘管不會直接參與行動，美國需為聯盟提供後盾，美方則至今未提出相關保證。英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天重申，除了為「停火」後的局勢作準備，聯盟現階段更需聚焦確保烏克蘭的談判優勢、以實力促使俄方休兵，協助烏克蘭在軍事層面取得強而有力地位。

施凱爾指出，聯盟近期將加大支援力道，以協助烏克蘭繼續戰鬥、確保烏軍取得保衛領土所需裝備，並對俄羅斯實施更多嚴峻制裁。

正在英國訪問的法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天與施凱爾在倫敦西北部諾斯伍德（Northwood）軍事基地共同主持「志願者聯盟」視訊峰會。兩人在雙方軍事首長、國防部長及國安顧問陪同下，與在羅馬出席烏克蘭重建會議（UkraineRecovery Conference）的聯盟成員國領袖連線，包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等。

英國首相府會後指出，「志願者聯盟」將在巴黎新成立由英、法3星將領（中將）領導的常設多國行動總部，並在一年後由位於倫敦的另一個總部接手輪值。此外，一旦正式啟動對烏軍事部署，聯盟將在基輔設立由英國2星將領（少將）領導的協調小組。英法軍方近期曾赴烏克蘭執行偵察任務，實地了解烏克蘭需求。

首相府表示，峰會上，各方就聯盟的軍事指揮架構達成共識，並議定相關規劃和準備應繼續常態推進，以確保俄烏一旦停止敵對行為，聯盟「幾天內」即可部署軍隊，名稱為「烏克蘭多國部隊」（MultinationalForce Ukraine）。

施凱爾今天說，聯盟的軍事規劃已達「成熟」，且具「長期」發展基礎。馬克宏則稱，聯盟的軍事規劃已「準備好上路」，可在停火後「幾個小時內」啟動。相關軍事規劃動員了約30國超過200名軍方人員（部分聯盟成員未直接參與軍事行動討論）。

英國首相府指出，一旦俄烏得以停止敵對行為，聯盟的主要任務將包括協助烏克蘭重建軍力，以及確保烏克蘭海、空域安全，強化烏克蘭本身的綜合防空能力。

為實現目標，聯盟擬向烏方供應軍備、後勤支援及專業人員和教官，並與烏克蘭空軍合作，使用聯盟提供的軍機，執行空中巡邏偵察任務。

聯盟今天並發布英法烏3國領袖聯合聲明，其中提到聯盟各國領袖同意加強打擊俄羅斯戰爭經濟，包括攸關俄羅斯財政的石油和天然氣等能源出口、金融活動，以及俄羅斯透過「第三地」取得武器和軍民兩用零組件的跨國供應鏈。