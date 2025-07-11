烏克蘭需要愛國者飛彈 魯比歐：盼說服北約國提供

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為位於波蘭的愛國者飛彈發射架。(路透資料照)
圖為位於波蘭的愛國者飛彈發射架。(路透資料照)

美國國務卿魯比歐9日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，烏克蘭需要更多愛國者飛彈，美國希望說服部分北約國家提供他們的愛國者飛彈給烏克蘭。

魯比歐8日出發前往馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議等一系列會議，這也是魯比歐上任以來首次訪問亞洲。

魯比歐在受訪時表示，西方國防生產能力有狀況，指不只是美國，歐洲也是如此；魯比歐也說，烏克蘭需要更多的愛國者飛彈，許多歐洲國家都擁有愛國者飛彈，但他們都不希望提供，「我希望這可以改變」。

魯比歐說，如果烏克蘭當真受到歐洲各國的重視，那歐洲國家理應願意分享他們不需要使用的飛彈。

魯比歐說，美國希望能夠說服部分北約國家提供愛國者飛彈給烏克蘭。

此外，美國日前暫停提供烏克蘭部分武器，魯比歐也對此做出說明，他表示，暫停的目的是為了盤點庫存，並非停止供應武器給烏克蘭，也非美國武器出現短缺；魯比歐說，盤點是為了確認美國有足夠的庫存，以因應美國在中東基地的防禦，以及美國對印太盟友的義務。

魯比歐說，大部分提供給烏克蘭的軍事援助都沒有暫緩，並按照期程供給烏克蘭。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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