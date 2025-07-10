俄派愈來愈多無人機空襲烏克蘭 專家：預計秋季前每次將派逾千架空襲
俄羅斯近期空襲烏克蘭派出的無人機數量日益增加，不斷創下俄烏開戰以來新高。俄軍8日晚間出動728架無人機與13枚飛彈空襲烏克蘭，再創開戰以來最大規模空襲。軍事分析家告訴紐約時報，他們「預期到秋季之前，俄國可能每次空襲烏克蘭將發射超過千架無人機」。
英國天空新聞報導，這些預測進一步加強烏克蘭總統澤倫斯基的呼籲，他請求各國援助烏克蘭更多防空系統和飛彈。
俄國9日晚間再次對烏克蘭首都基輔進行大規模空襲，造成至少兩人死亡，基輔各地發生火災。當局表示，俄軍派遣397架無人機，還發射彈道飛彈與巡弋飛彈襲擊基輔。
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