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與俄外長會晤 美國務卿：交換烏和談新構想

中央社／ 吉隆坡10日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。圖／路透社
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。圖／路透社

美國國務卿盧比歐今天與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面後表示，美國和俄羅斯已針對烏克蘭和平談判的「新構想」交換意見。

美聯社報導，在馬來西亞首都吉隆坡出席東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會議的盧比歐（Marco Rubio）今天與拉夫羅夫（Sergey Lavrov）進行場邊會晤。

他會後告訴記者：「我認為那是一個新的、不同的作法。我不會把它說成某種和平的保證，不過那是一種概念，你知道的，我會向總統呈報的那種想法。」

不過他未就此詳述。

盧比歐指出，總統川普早已對「俄方未能以更大的彈性促成這場衝突結束」感到失望和挫折。

他說：「我們希望這局面可以改變…只要有能夠改變的機會，我們就會繼續參與其間。」

法新社報導，但是盧比歐不忘提醒，這個概念不會「自動帶來和平，但可能開啟通向一條路徑之門」。

衝突 美國 盧比歐 烏克蘭 川普 外交部 俄羅斯 俄烏戰爭

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