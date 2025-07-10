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無人機飛彈從四面八方湧入基輔 外媒分析：俄軍戰術改變

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

多達400架俄羅斯無人機今晚從四面八方湧入烏克蘭首都基輔，俄軍還發射18枚飛彈，造成至少2死、10餘人受傷。美國有線電視新聞網（CNN）分析，俄軍的戰術出現明顯改變。

這是烏克蘭連續第2晚遭受猛烈攻擊。CNN駐基輔工作人員目睹巨大爆炸照亮夜空，煙霧混和燒焦的氣味瀰漫在空氣中，遮蔽了市中心的視線。

CNN報導，近幾週來，俄軍加強對烏國的空襲，而今天的攻擊似乎象徵莫斯科的戰術已出現改變。

目前人在羅馬參加重建會議的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在加密通訊軟體telegram發文表示，俄羅斯出動了400架無人機，還發射18枚飛彈，其中包括8枚彈道飛彈及6枚巡弋飛彈。

報導指，俄軍無人機和飛彈各自以不同高度飛行，從四面八方來襲，其中有部分無人機原本繞過首都基輔，然後又突然改變方向，加速朝基輔飛行。

這讓原本就不堪負荷的烏克蘭防空系統面臨更大的挑戰。

然而，據烏國空軍的說法，烏軍擊落了俄軍發射的415枚空中武器中的382枚，包括所有彈道飛彈和巡弋飛彈。從俄軍攻擊規模來看，烏軍這個成果堪稱驚人勝利，特別是在烏國空中防禦系統受限的情況下。

基輔市軍事管理局局長特卡欽科（TymurTkachenko）表示，這次攻擊行動造成2人喪生。他稍早表示，有13人受傷。

與此同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊會面。

路透社報導，這是盧比歐和拉夫羅夫第2次會面。由於俄烏戰毫無停歇跡象，美國總統川普逐漸對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）感到不滿。

盧比歐和拉夫羅斯展開會談前，皆未對媒體發表評論。

盧比歐和拉夫羅夫今年1月在沙烏地阿拉伯首度會面。這是川普重建對俄關係並協助斡旋俄烏停火協商的努力之一。

兩人也曾於今年5月和6月通過電話。

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