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歐盟領袖齊聚挺烏 承諾共籌3400億助重建

中央社／ 羅馬10日專電
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／法新社

烏克蘭重建會議今天在羅馬登場，烏克蘭總統澤倫斯基與歐盟多國領袖齊聚一堂。義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，會議各方承諾致力共籌高達100億歐元（約新台幣3400億元）助烏克蘭重建，歐盟執委會主席范德賴恩也宣布成立新的烏克蘭基金。

烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）今、明兩日在羅馬舉行。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）、波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）、捷克總統帕維爾（Petr Pavel）皆出席，共約100個官方代表團及數千家企業參加。

澤倫斯基在會中表示，需要一個類似馬歇爾計畫（The Marshall Plan）的行動，來重建烏克蘭；他也強調「只有朋友才會被邀請參與烏克蘭的重建工作」。

馬歇爾計畫又名歐洲復興計畫，是二次世界大戰後美國對歐洲重建的援助計畫。

澤倫斯基強調，俄羅斯不想要和平，俄羅斯拒絕了任何和平提議，並持續升高對烏克蘭的暴力攻擊。

澤倫斯基表示，為阻止俄羅斯的攻擊行動，烏克蘭必須增加國防投資，要攔截俄羅斯的無人機，需要新的飛彈與新型防禦系統，因此他期盼合作夥伴增加生產無人機與烏克蘭空防能力的投資。

歐盟領袖在會中重申對烏克蘭的團結支持，范德賴恩表示，「現在基輔比以往任何時候，都更可以依靠歐盟。」歐盟將在軍事、金融、政治3方面全力協助烏克蘭。

范德賴恩表示，她也非常高興宣布成立一項烏克蘭重建基金，藉著公部門與私企業通力合作，她相信促成烏克蘭重建之路，也是引領烏克蘭加入歐盟之路。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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