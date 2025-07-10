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川普承諾提供更多武器 澤倫斯基將會見美特使

中央社／ 羅馬9日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。圖／法新社

川普承諾將提供更多武器給基輔後，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）今天表示，他與美國的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）在羅馬會面，且有「實質性的」對話。

澤倫斯基在社交媒體平台X上寫道：「我們討論了武器供給和加強空防。有鑑於俄羅斯不減反增的攻擊，這仍是我們的當務之急之一。」

他補充：「我們也討論了採購美國武器、聯合軍工製造、烏克蘭在地國防自主等議題。」

兩人皆為了明後兩天由義大利主辦的烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference）提早抵達當地。此次會議著重於俄羅斯入侵烏克蘭長達40個月後，當地的復原以及長期重建。

澤倫斯基表示，他和凱洛格討論了對莫斯科施加更嚴厲制裁的提案，並認為這是讓克里姆林宮（Kremlin）遵守停火協議並邁向和平最好的辦法。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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