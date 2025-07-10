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歐洲人權法院：俄侵犯人權 須對MH17空難等負責

中央社／ 法國史特拉斯堡9日綜合外電報導
圖為俄羅斯飛彈擊中烏克蘭首都基輔的住宅大樓。(新華社)
圖為俄羅斯飛彈擊中烏克蘭首都基輔的住宅大樓。(新華社)

歐洲人權法院今天裁定，俄羅斯犯下人權侵害行為，要為2014年起支持烏東分離主義勢力、同年擊落馬航MH17航班、2022年全面入侵烏克蘭等負起責任。

法新社和美聯社報導，隸屬歐洲理事會（Council ofEurope）、設在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院（European Court of Human Rights），肩負著在締約國落實歐洲人權公約的職責。

今天的裁決大多為象徵性質。俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭之後，已遭歐洲理事會剔除會籍，同年9月即已不再是歐洲人權公約締約國。

然而，歐洲人權法院仍要處理上述日期之前對俄方提出的訴訟。

由17位法官組成的歐洲人權法院大法庭，認定俄羅斯觸犯歐洲人權公約，原因包括在非戰鬥狀態「法外處決平民和烏克蘭軍事人員」、「嚴刑拷打」、「強迫勞動」、「非法和任意拘留平民」以及搶劫等。

17位法官同時裁定，俄羅斯觸犯公約的行為還包括把烏克蘭孩童轉移到俄羅斯，以及多起轉移孩童後就地收養的案例。

歐洲人權法院今天是針對4起訴訟作出判決，其中3起由烏克蘭提出，第4起則是荷蘭提出。

烏克蘭訴訟針對的事件時間落在2014至2022年之間，包括烏東分離主義者2014年在俄方支持下掀亂，造成約1.4萬人喪生，莫斯科當局接著於2022年全面侵烏；荷蘭的訴訟則是針對馬來西亞航空（MalaysiaAirlines）2014年7月17日的空難，當天馬航一架從阿姆斯特丹（Amsterdam）飛往吉隆坡（KualaLumpur）、編號MH17航班，在親俄分離主義控制的烏東上空遭一枚俄製山毛櫸（Buk）飛彈擊落。

這起空難奪走機上所有298條人命，其中包括196名荷蘭公民。

歐洲人權法院今天則認定，「MH17航班墜毀事件中，罹難者親屬所遭受的苦難」，觸犯了免於酷刑和處罰的權利。

烏克蘭慶祝此「歷史性的決定」。

烏克蘭司法部表示，歐洲人權法院確認「俄羅斯犯下系統性和大規模侵犯人權的行為」，實為「國際舞台上的一大勝利」。

荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）也說，這是「邁向正義的重要一步」。

在MH17事件中痛失3名親人的普勒和（Piet Ploeg）直說這是「重要的一天」。

他說：「我不認為俄羅斯會支付任何費用，但這與金錢無關。」「這關係到的是正義得以伸張，或許還會得到道歉…誰會知道。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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