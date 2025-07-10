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川普重話批普亭卻政策反覆 供烏軍備難解歐洲「疑美」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日在白宮會見加彭、幾內亞比索、賴比瑞亞、茅利塔尼亞和塞內加爾等非洲國家的領導人。歐新社
美國總統川普9日在白宮會見加彭、幾內亞比索、賴比瑞亞、茅利塔尼亞和塞內加爾等非洲國家的領導人。歐新社

Politico報導，歐洲各國政府對美國近期在烏克蘭政策上的反覆立場感到錯愕，對五角大廈究竟由誰主導決策也充滿疑問，即便美國總統川普終於說出他們期待已久的強硬對俄言論，但歐洲盟邦仍然難以信任。

因此，各國政府正為多種情境預做準備，但由於川普的外交政策似乎經常隨興變動，令制定烏克蘭戰略變得困難。舉例而言，川普可能會對俄羅斯採取更多行動，也可能再次中止對烏軍援，甚至撤回維繫歐洲防務的美軍部隊。一位不具名北約成員國外交官表示：「現在什麼事都不再令人驚訝了，我們必須做好準備，應對任何突發情況。」

報導指出，五角大廈上周突然下令停止向烏克蘭提供防空系統及致命軍援，令許多盟邦措手不及，接著是川普本周突然180度大轉彎，承諾向陷入困境的烏軍增援防空系統，並表示他受夠了俄羅斯總統普亭的「屁話（bullshit）」。

目前尚不清楚川普的言論是否會轉化為實際行動，而造成混亂的原因之一，正是華府溝通不足。自7月1日以來，烏克蘭方面一直試圖促成國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）與美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）通話。但2名知情人士透露，赫塞斯的幕僚至今尚未同意。

一位歐洲官員表示，美國政府內部情況難以捉摸，尤其是「川普在支持烏克蘭上似乎變得較為一致」，但五角大廈高層卻持不同看法。另一位歐洲官員表示，歐洲普遍認為川普第二政府在烏克蘭議題上「相當不協調」，許多北約盟國只能努力追趕華府不斷變化的情緒。

此外，歐陸的擔憂並不僅限於緊迫的對烏軍援，五角大廈對駐歐美軍態勢進行重大審查，對許多北約盟邦也是迫切關注的議題。如果美國大幅縮減歐洲駐軍，從長遠來看，將削弱歐洲抵禦俄羅斯侵略及應對未來威脅的能力。

白宮辯稱川普政府並未改變戰略或政策。五角大廈沒有回應置評請求。但一些美國盟邦認為，在烏克蘭戰略，以及如美軍駐歐等更廣泛議題上，赫塞斯並非可靠的溝通對象。許多人仍不清楚他在政策決策中的參與程度，也不確定他是否聽從政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）或其他更具政府經驗人士的建議。

歐洲官員觀察指出，川普政府的政策方面「充滿太多不確定性」。該官員表示：「整個局勢相當混亂，坦白說，缺乏來自高層的妥善管理。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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